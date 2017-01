«Wenn das Telefon klingelt, stehe ich jeweils im Bett»

Herr Meier, mögen Sie denn überhaupt Schnee?

Max Meier: Eigentlich schon. Aber wenn man dann die Arbeit dahinter sieht . . . Bei uns hat es diverse Treppen, die man bei viel Schnee auch pfaden muss. Und zwei Tage später ist es wieder grün und man denkt, der ganze Aufwand war für die Füchse. Aber das gehört halt dazu, ich rege mich nicht auf.

Wie früh müssen Sie morgens jeweils aus dem warmen Bett?

Ich werde vom Kanton angerufen und da ich den Winterdienst alleine mache, klingelt es auch wirklich immer bei mir. Früher war das jeweils so um drei Uhr morgens, jetzt ist es ein bisschen besser. So gegen halb vier Uhr. Manchmal rufen sie auch abends an, etwa bei Eisregen. Dann muss ich um halb zwölf Uhr schauen, dass es der Nachtbus nach Dättlikon schafft – die Gemeinde liegt ja am Hang.

Im dümmsten Fall arbeiten Sie also abends spät und dann gleich wieder am Morgen früh?

Ja.

Sind Sie ein Frühaufsteher?

Nun ja, das Telefon muss keine dreimal klingeln, bis ich es abnehme. Da stehe ich jeweils fast im Bett. Aber eher weil ich mich erschrecke. Man weiss ja jeweils nicht so genau, was los ist, da spürt man schon das Adrenalin.

Einen Wecker stellen Sie nicht, wenn am Vorabend Schnee angesagt ist?

Nein, wenn die Verantwortlichen vom Kanton nicht anrufen, dann laufe ich drein. Aber sie haben einen Pikettdienst und die Polizei meldet sich manchmal auch. Verschlafen habe ich jedenfalls noch nie.

Was machen Sie nach dem Weckruf als Erstes?

Manchmal gehe ich schnell im Pyjama raus, um die Situation einzuschätzen. Wenn es sehr stark schneit, warte ich noch etwas ab, weil es sich sonst gar nicht lohnt, anzufangen. Aber bevor der Verkehr kommt, muss ich natürlich loslegen. Die Strasse verläuft auf und ab, das kann gefährlich werden.

Wo schieben Sie den ganzen Schnee eigentlich hin?

Meistens aufs Trottoir, irgendwo muss er ja hin. Ich versuche den Schnee natürlich nicht gerade vor Garageneinfahrten zu deponieren.

Auch nicht bei unliebsamen Nachbarn?

Nein. Aber wenn jemand gerade geschaufelt hat, kann es sein, dass dort mehr Schnee landet. Der Pflug hat dann beim Wegschieben des Schnees weniger Widerstand als bei noch zugeschneiten Einfahrten.

Was machen Sie, wenn wieder jemand sein Auto am Strassenrand stehen gelassen hat?

Auf dem Land kann das vorkommen, dann fahre ich halt drumherum. Wenn es weg ist, räume ich den Schnee später weg. Mich stört das nicht gross, aber die Leute regen sich natürlich auf, wenn es an dieser Stelle rutschig ist.

Wie lange arbeiten Sie an einem heftigen Schneetag?

Da ich allein bin, muss ich so lange arbeiten, bis ich mit allem fertig bin. Das kann von frühmorgens bis gut und gerne mittags gehen. Danach muss ich mich in meinem Landwirtschaftsbetrieb um die Tiere kümmern, die möchten auch im Winter Futter. Am Nachmittag bleibt manchmal Zeit, um etwas auszuruhen. Aber wenn es morgens schneit, gefriert es abends oft. Dann muss ich salzen. Es kann schon eine intensive Zeit sein.

Aber Sie machen den Job trotzdem gerne?

Ja, ich denke, das muss man. Sonst wäre ich auch nicht seit fast 30 Jahren dabei. Der Winterdienst hat auch ernste Aspekte; wenn der Schnee festgefahren wird und vereist, ist es nicht mehr lustig. Wie sollen denn das Postauto, der Pöstler oder der Krankenwagen in die Gemeinde kommen? Manchmal fragen mich die Leute, wieso ich denn «schon wieder» pfade, aber ich mache es ja nicht, um mir Arbeit zu verschaffen. (Der Landbote)