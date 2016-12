Wenn frau sich irgendwie versteht

«Feierst Du auch so etwas wie Weihnachten?» Die junge Afganin, an die sich die Frage richtet, blickt ob dieser Frage, die sie offensichtlich nicht verstanden hat, ratlos in die Runde. Schnell springt die Tischnachbarin zu ihrer Linken bei. Sie wiederholt die Frage in einer anderen Sprache und verwendet dabei wiederholt ein Wort, das «Lassan» oder so ähnlich heisst. Das könnte wohl Weihnachten bedeuten, dämmert es den anderen Teilnehmerinnen dieser ansehnlichen morgendlichen Tischrunde, Café International genannt. Die meisten der Frauen bevorzugen zwar Tee zu den selbst gebackenen Zimtsternen. Die Spontandolmetscherin, eine Syrierin, spricht Kurdisch. Die Muttersprache der befragten Frau aus Afghanistan ist Usbekisch. Die beiden Sprachen hätten mehrere Ausdrücke gemeinsam, erklärt Rokan aus Syrien. Seit vier Jahren lebt sie in Neftenbach.

Ein Neujahrskuchen

Inzwischen hat die junge Frau aus Afghanistan die Frage verstanden. Sie schüttelt den Kopf. «Nein, kein Weihnachten.» Ihrem Brauch gemäss werde sie an Neujahr mit ihren vier Kindern Kuchen backen. Solche und andere kulturelle Einsichten lassen sich an diesem Dienstagmorgen zwischen 9 und 11 Uhr im Café International gewinnen.

Sollte das Gespräch einmal nachhaltig ins Stocken geraten, wird flugs ein Kartenspiel aus der Tasche gezückt.



Die babylonische Sprachverwirrung an diesem Vormittag scheint perfekt: Usbekisch, Kurdisch, Brasilianisch und Eritreisch – und Deutsch als gemeinsamem Nenner. Das bunte Kauderwelsch, im Jugendhaus, das an seinen freien Tagen auch für «erwachsene» Zwecke genutzt wird, stört niemanden. Und schon gar nicht Nina Egger, die Begründerin und Moderatorin des Café International, einem Angebot für Frauen. «Das gehört dazu.» Die 26-jährige sieht das pragmatisch. «Wir verständigen uns meist mit Händen und Füssen.» Und sollte das Gespräch tatsächlich einmal nachhaltig ins Stocken geraten, dann zückt sie flugs ein Kartenspiel aus der Tasche.

Viele Welten

Auch andere Utensilien helfen mit, sprachliche Gräben zu überwinden. Auf dem Tisch liegen Papier und ein paar Stifte. Neue Wörter, die man gelernt hat oder lernen will, schreibt man auf ein Post-It und klebt sie sich zur Belustigung der übrigen Teilnehmerinnen zum Beispiel auf die Stirn. «Das ist ein Tisch», sagt die Frau aus Afghanistan angesichts dieser Situation lachend. Für sie ist diese Art des gemeinsamen Lernens neu und sie scheint es zu geniessen. In ihrer Heimat konnte sie aus Angst vor den Taliban nicht zur Schule gehen.

«Ich begrüsse dieses neue Angebot sehr»Silvia Weidmann, Gemeinderätin

Nina Egger ist eine von vielen Helferinnen in Neftenbach. Die frischgebackene Politikwissenschaftlerin mit Master in Konfliktstudien will die Zeit bis zum Einstieg ins Berufsleben mit etwas Sinnvollem überbrücken. Internationales Parkett ist ihr vertraut. Immerhin war sie Schweizer Jugenddelegierte bei den Vereinten Nationen und hat in dieser Rolle auch schon Uno-Generalsekretär Ban Ki-moon getroffen.

Das von ihr ins Leben gerufene Café International richtet sich an Frauen in Neftenbach, die sich austauschen und Sprachbarrieren abbauen möchten. Einheimische sind auch willkommen. Vier Neftenbacherinnen unterstützen die wöchentliche internationale Runde, zu der frau auch die Kinder mitbringen kann.

Auch entspannend

Die Kinder der Afghanin sind in der Schule. «Sie sprechen schon besser Deutsch als ich», gibt die Frau mit dem klingenden Namen Khadija (ausgesprochen Kadischa) zu bedeuten. Die 33-Jährige kommt aber nicht nur hierher, um Deutsch zu lernen. Das Café International bedeute für sie auch Entspannung. Zuhause sei sie vor allem mit Hausarbeiten beschäftigt.

Zur heutigen Runde, die an diesem Morgen zu Spitzenzeiten aus zehn Frauen besteht, gehört auch Silvia Weidmann. Die Gemeinderätin nimmt wenn immer möglich am Café International teil.

Der Gemeinderat unterstützt das ehrenamtliche Projekt zur Integrationsförderung mit 3000 Franken im Jahr und stellt als Lokalität den Jugendtreff zur Verfügung .«Ich begrüsse dieses neue Angebot sehr», sagt Weidmann. Es sei das erste Integrationsangebot für Frauen, während es für Männer schon diverse Angebote gebe.

(Der Landbote)