Es ist ein Nachmittag, der voll und ganz im Zeichen von schweizerischen Traditionen steht. In der Mehrzweckhalle Rickenbach treffen sich die Mitglieder der Trachtengruppe Weinland, Bezirk Winterthur, zu ihrer jährlichen Stubete, die auch deren Generalversammlung beinhaltet. Die mit vielen Blumen dekorierte, hellgrün gehaltene Halle unterstreicht die farbenfrohe Stimmung noch zusätzlich. Dementsprechend ist das rund 170 Personen umfassende, grösstenteils in Trachten gekleidete Publikum auch durchgehend guter Laune. Dafür ist jedoch nicht nur die schöne Dekoration, sondern auch das vielfältige Programm verantwortlich, welches gleich mit einer urchigen Gesangseinlage eröffnet wird.

Das hauseigene Trachtenchörli gibt wie jedes Jahr als Erstes ein altes Weinländer Volkslied von Lokalmatador Alfred Huggenberg zum Besten. Abgerundet wird der Kurzauftritt des rund 20-köpfigen Chors passend mit einem Trachtenlied.

Nebst dem Gesang darf an einer solchen Veranstaltung natürlich auch der Tanz nicht zu kurz kommen. Deshalb steht eine Darbietung der Volkstanzgruppe ebenfalls auf dem Programm. Acht Paare führen drei Tänze aus drei verschiedenen Regionen der Schweiz auf, was der ohnehin schon guten Stimmung noch einmal zusätzlichen Schwung verleiht.

Yvonne Meili, die Präsidentin der Gruppe, hält dazwischen eine kurze Eröffnungsrede, die sie mit folgenden Worten beginnt: «Wer Tracht trägt, zeigt Stil». Sie fügt hinzu: «Es gibt in der Schweiz über 700 verschiedene Trachten». Dies zeigt eindrücklich auf, wie sehr die Trachtenkultur in der Schweiz verankert ist. Ruth Bühlmann, Mitglied des Organisationskommitees der Stubete, erklärt die Variationen noch etwas konkreter: «Man unterscheidet in erster Linie zwischen Werktags-, Sonntags- und Festtagstrachten. Grundsätzlich kann aber jeder nach eigenem Ermessen entscheiden, welche Tracht er zu welchem Anlass anziehen will». Angesprochen auf das Ziel der Gruppe meint sie: «Wir wollen Schweizer Traditionen erhalten, was aufgrund unserer breiten Verteilung auch sehr gut funktioniert». So gibt es allein im Bezirk Winterthur 13 lokale Trachtengruppen, welche die Stubete gemäss einem vorgegebenen Turnus organisieren. Auch die Gemeindepräsidentin Bea Pfeiffer besucht die Veranstaltung. Sie stellt in Ihrer Ansprache die besten Seiten der ländlichen Gemeinde vor. Dabei zeigt sie auch einige Vorzüge gegenüber städtischen Gebieten auf: «Bei uns wissen die Kinder noch, woher die Milch kommt und wo die Erdbeeren wachsen».

Die Generalversammlung stellt neben all den kulturellen Höhepunkten den trockensten Teil des Nachmittags dar. Die Mitglieder stimmen per Handheben über Angelegenheiten wie die Jahresrechnung oder die neuen Vereinsstatuten ab. Nebst diesem formellen Teil ist auch das Jahresprogramm 2017 ein Thema. Einer der wichtigsten Programmpunkte ist der nationale Tag der Tracht am 6. Juni. In diesem Zusammenhang wird die Gruppe auch eine Trachtenreise ins Bündnerland unternehmen. Ein weiteres Highlight ist das 90-Jahr-Jubiläum, das die Gruppe im Dezember feiern darf. Es werden auch schon erste Ideen bezüglich einer Jubiläumsreise vorgestellt, die dann allerdings erst 2018 stattfinden soll.

Nach Erledigung des formellen Teils führt das Trachtenchörli ein kurzes, aber sehr humorvolles Theaterstück auf. Auch dieses wird in einem urchigen Licht präsentiert und von vielen altbekannten Volksliedern begleitet. Ihr Zweck wird erfüllt, so sorgt die Vorführung immer wieder für Gelächter im Publikum.

Insgesamt lässt sich feststellen: Die Stubete ist für alle Liebhaber von Schweizer Traditionen ein äusserst unterhaltsamer und beliebter Anlass. (Landbote)