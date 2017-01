«Wer die Fasnacht nicht kennt, der mag sie nicht»

Herr Partridge, Ketzer sagen, Guggenmusik sei ein heilloses Tohuwabohu. Wie haben Sies mit den schrägen Tönen? Thomas Partridge: Gleich vorweg, an der Fasnacht bin ich der Tömeli. Und einmal im Jahr schräg sein, das ist doch das Schöne. Grad sein und grad spielen kann, wer will, das ganze Jahr über.

Guggen bestehen ja aus Laienmusikern. Wie steht es mit der musikalischen Leitung? Jedenfalls spiele ich seit der ersten Klasse Trompete und habe elf Jahre Unterricht genommen, um wie mein Vater zu den Guggen zu kommen. Ich wollte sicher sein, dass es klappt.

Sie suchen gemäss Ausschreibung «heisse Typen», vor allem hinterm Schlagzeug. Müssen die Typen ein Minimum an Tönen treffen, um als heisser Nachwuchs infrage zu kommen? Nein. Zwei von drei unserer Neuen brachten vor kurzem noch keinen Ton raus. Sie sind wohl sehr geduldig. Oder genügsam.

Sehr geduldig. Enorm geduldig. Geduldiger, als ich es für möglich gehalten hätte. Ja? Ja. Noch einmal. Und noch einmal. Und dann noch einmal.

Genügsam geht wohl nicht, immerhin haben Sie im Herbst eine Truppe übernommen, die an der letzten Schweizer Meisterschaft den dritten Platz geholt hat. Nicht nur das. Wir waren an der Luzerner Fasnacht mit dabei, oben auf der Hochburg angelangt also. Und wir konnten eine CD-Aufnahme realisieren. Wir haben es weit gebracht.

Wie geht es Ihnen nun, mit diesem Erbe? Ich war zu Beginn extrem nervös. Aber die Glunggephoniker wollten mich. Nun haben wir doch ein tolles Programm auf die Beine gestellt, glaube ich, obwohl wir zwölf Abgänge hinnehmen mussten.

Thomas Partridge,

musikalischer Leiter der «Glunggenphoniker»

Warum? Weil die Vorgängerin gegangen ist? Zum einen gehen immer Leute gemeinsam. Aber es gab auch einen Generationenwechsel.

Ist es denn schwierig, Leute zu finden? Ja. Es geht uns wie allen Vereinen. Das Angebot ist gross.

Was tun? Wir organisieren am 17. März eine offene Probe, da kann jeder vorbeikommen und sich durch alle Instrumente hindurchtesten.

Heute Samstag um elf Uhr zeigen Sie sich vor dem Volg in Weisslingen in den neuen «Gwändli». Wie machen sich die Glunggephoniker heuer? Das Motto lautet Drachenhölle. Dass das heiss wird, ist ja wohl klar. Mehr verrate ich Ihnen nicht.

Vielleicht noch, wer Ihr Gewand genäht hat? Eine Schneiderin. Ich kann nicht nähen, aber an den Details hab ich selbst geschliffen.

«Heisse Nächte an kalten Tagen», so der Slogan der Glunggephoniker. Was macht die bevorstehenden Nächte heiss? Ah, Sie werden schon sehen. Wenn wir auf der Bühne stehen, dann fliegen die Funken und schon ist die Hitze da. Ein grosses Versprechen in einer Gegend, die wenig von der Fasnacht versteht. Das ist es eben. Wer die Fasnacht nicht kennt, der mag sie nicht. Generell hat ja jeder eine starke Meinung zur Fasnacht, man liebt sie oder hasst sie, ob man sie kennt oder nicht. Jeder sollte mindestens einmal einen Maskenball besuchen, um sich ein Bild zu machen. Am besten gleich unseren in Weisslingen am 4. Februar.

