Weshalb bleiben die Jungen den Jungbürgerfeiern fern?

Als Stadtpräsident Michael Künzle die Jungbürger im Winterthurer Gemeinderatssaal begrüsste, war Simon im Kung-Fu-Training. Eigentlich wäre der 18-Jährige politisch nicht uninteressiert. Und als er die Einladung zur Jungbürgerfeier bekam, wusste er, worum es sich dabei handelt.

«Ich hätte gerne teilgenommen, aber ich hatte Training und der Sport geht bei mir nun einmal vor», sagt der Maturand, der bald die Rekrutenschule beginnt.

Die Jungbürgerfeier markiert den Eintritt in die politische Mündigkeit. Gemeinderäte und Behörden nutzen die Gelegenheit, die Jungen mit den politischen Rechten und Pflichten vertraut zu machen. Dass ein 18-Jähriger wie Simon der Feier fernbleibt, ist aber keine Ausnahme mehr, sondern zur Regel geworden. Gemeindebehörden sind schweizweit damit konfrontiert, dass immer mehr Junge die Jungbürgerfeier aussen vor lassen.

Feier abgesagt, weil sich nur eine Person angemeldet hat

So nahmen in Winterthur noch im Jahr 2007 rund 750 Personen an der Feier teil, an die letzte Feier diesen Dezember kamen gerade mal 60 Jungbürger – von 820 Eingeladenen. Andere Gemeinden wie Elsau und Andelfingen haben ihre Feiern kürzlich mangels Interesse sogar abgesagt. In Andelfingen meldete sich nur einer von 15 eingeladenen Jungbürgern an. «Wir haben es ihm ersparen wollen, alleine mit dem Gemeindepräsidenten essen gehen zu müssen», sagte ebendieser mit einem Augenzwinkern an der Gemeindeversammlung.

Viele Dörfer haben auf das rückläufige Interesse reagiert, indem sie das Feierprogramm anpassten. Mehr Action, weniger Dorfpolitik. Zum Beispiel Buch am Irchel, wo die Feier alle zwei Jahre stattfindet: Beim letzten Mal ging man vor dem Nachtessen ins Kino, in anderen Jahren Gokart fahren. «Bisher konnten wir noch jede Jungbürgerfeier durchführen», sagt Gemeindeschreiberin Heidi Beugger. «Wir merken aber auch, dass die Nachfrage in der Tendenz nachlässt.»

«Wir bieten keinen ­Unterhaltungsanlass an»

Ja, Gokart-Fahren und Spektakel, das würde die Jungen anziehen, glaubt auch Jürg Schenkel, Gemeindeschreiber in Turbenthal. «Wir sind aber nicht der Meinung, dass es unsere Aufgabe ist, einen Unterhaltungsanlass anzubieten.» Wenn man die Jungen einlade, um sie im Kreis der Erwachsenen über ihre neu erhaltenen Rechte und Pflichten zu informieren, «dann interessiert das die meisten schlicht nicht», sagt Schenkel. Turbenthal hat die Jungbürgerfeier deshalb schon vor Jahren abgeschafft.

Die verschiedenen Organisatoren haben keine eindeutige Erklärung für das Fernbleiben parat. Eine grundsätzliche Politikverdrossenheit wird kaum angeführt; vielmehr sei es so, dass sich junge Menschen heute eher für nationale Polit-Themen interessieren, weniger für kommunale. Am häufigsten ist das Argument des Überangebots: Gerade Junge haben heute mehr Möglichkeiten denn je, ihre Freizeit zu gestalten. Eine Jungbürgerfeier konkurrenziert mit Sport- und anderen Vereinen, Ausgang und Freunden, mit Youtube und Snapchat.

Eine, die an der Jungbürgerfeier teilgenommen hat, ist die 18-jährige Winterthurerin Nina. «Ich hatte von anderen gehört, dass die Jungbürgerfeier eine tolle Sache sei, und auch meine Eltern bestärkten mich darin.» Also hat sie sich zusammen mit Kolleginnen angemeldet. Die Fachfrau Gesundheit in Ausbildung freute sich, ehemalige Mitschüler wieder zu sehen. Gekommen sind von diesen dann aber nicht viele.

Winterthur spart, die Party wird gestrichen

Nina kann es ihnen nicht verübeln. «Wer noch nie von der Jungbürgerfeier gehört hat, dem erklärte die Einladung auch nicht viel.» Sie schätzt es zwar, dass sie die Jungparteien kennenlernte und erfuhr, wie man «sich selber politisch reingeben könnte». Etwas mehr Spass im Programm fände sie aber gut: «Für Menschen wie mich, die nicht so sehr an Politik interessiert sind, war es insgesamt etwas trocken.»

Tatsächlich sind die Teilnehmerzahlen in Winterthur eingebrochen, seit die Stadtverwaltung 2014 die anschliessende Party auch aus Spargründen strich. «Der einzige Grund kann das aber nicht sein, denn die Zahlen gingen schon vorher zurück», sagt der Stadtschreiber Ansgar Simon.

Weil immer weniger kamen, wurde der Anlass dieses Jahr vom Stadthaussaal in den kleineren Rathaussaal verlegt. Die Jungbürgerfeier ist heute vor allem von staatsbürgerlichem Gehalt: der Stadtpräsident hält eine Ansprache, die Stadtratsmitglieder und die Jungparteien stellen sich vor, und im Polit-Talk wird ein Thema debattiert. Anschliessend gibt es einen Apero.

«Ich bedaure das rückläufige Interesse sehr», sagt Stadtschreiber Simon. «Das Erreichen der Volljährigkeit und das Erlangen der Bürgerrechte und -pflichten sind wichtige Ereignisse, die man würdigen sollte.» Es sei ein Kernanliegen, den Jungen bewusst zu machen, dass ihre demokratischen Rechte keine Selbstverständlichkeit sind. «Wenn die Zahlen weiter sinken, dann müssen wir uns fragen, ob sich der Aufwand für die Jungbürgerfeier noch lohnt.»

Eine Gemeinde, die sich nicht über Teilnehmermangel beschweren muss, ist Neftenbach. «Unsere Volljährigkeitsfeier erfährt einen erfreulich regen Zuspruch», sagt der Gemeindeschreiber Hannes Friess. In den letzten Jahren sei jeweils rund die Hälfte der Eingeladenen gekommen.

Dabei wird ihnen weder Action, noch Show geboten, im Gegenteil: «Wir nehmen die Jungen in die Pflicht, und das sogar recht unspektaktulär», sagt Friess. Im ersten Teil im Gemeindehaus behandeln sie in Gruppen politische Sachfragen. «Wir wollen sie an die politische Situation im Dorf heranführen, ihnen zeigen, was Gemeindepolitik bedeutet.» Das anschliessende Nachtessen im Festraum eines Weinguts sei gut, aber einfach gehalten. «Wir nehmen nicht extra viel Geld in die Hand. Wir wissen, dass die Jungen genug andere Angebote in der Freizeit haben.»

Was einem 18-Jährigendie Volljährigkeit bedeutet

Friess erklärt sich den Erfolg hauptsächlich damit, dass sich die Jungbürger freuen, an der Feier ihre ehemaligen Schulkollegen wieder zu sehen, denn für viele sei es zwei Jahre nach Schulabschluss die erste Klassenzusammenkunft. Ausserdem spiele mit, dass die Jugend in Neftenbach generell nicht problembehaftet sei. Das sei auch der guten Jugendarbeit und -förderung von der Gemeinde und den Vereinen zu verdanken, sagt Friess.

Und was bedeutet es für einen jungen Menschen heutzutage, volljährig zu werden? Autofahren, Ausgang und Abstimmen: Darauf freute sich der eingangs erwähnte Maturand Simon, als er im Frühjahr 18 wurde. Seit er an die Urne darf, hat er noch keine Abstimmung verpasst. «Darum hätten mich die politische Diskussion und die Jungparteien an der Feier schon interessiert», sagt er. Politik ist ihm wichtig. Andere Themen in seinem Leben sind es genau so.

