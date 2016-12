Wie Sponsoring Volksschule macht

Kürzlich haben 160 Kinder in rot-weissen Mützen auf den neuen Nationalratspräsidenten gewartet, ihn freudig in ihrer Gemeinde Brütten empfangen. In der Schule haben sie Fähnchen gezeichnet und ihn zusammen mit der Bevölkerung und mit Prominenz aus Politik und Gesellschaft gefeiert.Das hat alle gefreut. «Aber die Kappen», sagte einer, «die sind doch von Rivella» – der Getränkehersteller trat in der Wohngemeinde Jürg Stahls prominent als Sponsor auf. «Da benutzt man doch die Kinder», sagte der skeptische Festbesucher. Suzanne Thörig, Schulleiterin der Primarschule Brütten, weiss um den Graubereich. Sie hat sich dafür eingesetzt, dass kein Schriftzug auf den Mützen zu sehen war. Ohnehin macht sie sich für eine werbefreie Schule stark. Sie hat in einem Interview gegenüber dem «Landboten» erklärt, weshalb der Stahl-Anlass für die Schule von grossem Interesse war: «Staatskunde hautnäher geht nicht», sagte sie. Das Organisationskomitee, das die Mützen organisiert hat, habe den Wunsch der Schule nach einem einheitlichen Auftritt in bester Absicht erfüllt. «Angeschrieben sein durften die Mützen aber nicht», so Thörig.

Pausenmilch und Lehrmittel

So wie Suzanne Thörig geht es vielen Schulleitern: Es ist an ihnen, Grenzen zu setzen in einem heiklen Bereich. Die gesetzliche Grundlage (siehe Kasten unten) ist weit gefasst, die Handhabung liegt bei den Schulbehörden, die Umsetzung bei den Schulleitungen. Ein offerierter Züni oder Unterrichtsmaterialien der Privatwirtschaft: Die Zuwendungen Dritter sind ausgeklügelt und an den meisten Schulen in irgendeiner Form präsent.

«Sponsoring in der Bildung hat stark zugenommen», sagt Ruedi Ehrsam, Präsident der Kreisschulpflege Seen-Mattenbach. Ihm sind viele der Angebote nicht geheuer. In Einzelfällen, zum Beispiel für eine Projektwoche, findet er einen gesponserten Znüni etwa akzeptabel, nicht aber regelmässig: «Noch heute mit 65 erinnere ich mich gut an die Milch, die uns in der Pause wegen dem Kalzium gegeben wurde», neutral sei das aber nicht, wenn ein wirtschaftliches Interesse dahinter stehe. «Wer weiss denn so genau, ob Milch für jedermann wirklich so gesund ist?» Ein ähnliches Beispiel kennt Sarah Knüsel, Präsidentin des Verbands der Schulleiterinnen und Schulleiter Zürich (VSLZH) aus ihrer eigenen Erfahrung als Schulleiterin verantwortlich für Dorf und Volken: Ein Lehrer habe einen Znüni in einem Wettbewerb gewonnen. Das sei ja in Ordnung. Aber dann habe die Firma ein Bild der Kinder beim Essen gewünscht: «Das geht zu weit.» Knüsel hat abgelehnt. Nicht abgelehnt hat die Schule Flaachtal damals, als der Technologiekonzern Microsoft eine Schulung für die Sicherheit im Internet angeboten hat. «Ein wichtiges Thema, bei dem man heute glücklicherweise auf staatliche Angebote zurückgreifen kann», sagt sie.

«Ausblenden kann man Werbung ohnehin nicht.»



Lilo Lätzsch,

Präsidentin des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands

Obwohl etwa das Angebot «SCHU:COM» der Stadt Winterthur pädagogischen ICT-Support an Schulen zur Verfügung stellt, sind private Angebote nicht verschwunden, im Gegenteil. Eines davon bietet die Swisscom: Schulungen und Unterlagen, «100% werbefrei». Swisscom bietet Medienkurse an und schliesst Schulen kostenlos ans Netz an. «In den Medienkursen lernen die Schüler den richtigen Umgang mit den neuen Medien, diese sinnvoll einzusetzen und Gefahren und Risiken abzuschätzen», sagt Mediensprecherin Annina Merk. «Die Swisscom wird als Absender am Anfang des Kurses aus Gründen der Transparenz genannt, danach aber nicht mehr.» Es werde bewusst auf Logos verzichtet. «So ganz uneigennützig sind solche Angebote nie», sagt Ehrsam und verweist auf das positive Image der Schulen, das sich Firmen zu Nutzen machten. «Angebote dieser Art bergen grosses Beeinflussungspotenzial», sagt er.

Der Imagetransfer dürfte auch für die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) interessant sein. «Im Fall von ergänzendem Material zu Lehrmitteln müssen kontroverse Standpunkte unbedingt abgebildet sein», sagt Marion Völger, Chefin des Volksschulamts Zürich. Dies sei nicht immer ganz einfach und sicher heikel. Die kantonale Regelung sei nun einmal weit gefasst und übertrage die Verantwortung den einzelnen Schulen, «das ist gut so», sagt sie. Ihr Amt biete einen Rechtsdienst, der aber nur sehr wenig Anfragen zu diesem Thema erhalte.

«Kritische Distanz zwingend»

Kein Problem mit Bildungsunterlagen hat Lilo Lätzsch, Präsidentin des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands (ZLV): «Ich sehe sie eher als Chance, um auf mögliche Einseitigkeiten aufmerksam zu machen und dann eben auch über Alternativen und Kehrseiten aufzuklären.» Das fördere die Mündigkeit. «Es gehört in den Rucksack eines jungen Erwachsenen, mit Gruppierungen unterschiedlicher Haltung kritisch umzugehen. Zu diesem Ziel soll die Schule beitragen und sensibilisieren, sagt sie. Da kämen solche Lehrmittel Privater doch genau entgegen. «Ausblenden kann man Werbung ohnehin nicht.» Auch Hans Hilpertshauser, Präsident der Sekundarschulpflege Kreis Marthalen, steht Sponsoring positiv gegenüber: «Damals vor sechs Jahren haben uns die Rentenanstalt und die Raiffeisenbank unter die Arme gegriffen, damit wir eine Kletterwand und Turngeräte finanzieren konnten», sagt er. Dies sei «absolut unproblematisch» gewesen.

Für Ehrsam sind Stiftungsgelder von Banken etwa, wenn sie ohne Gegenleistung gesprochen werden, weniger das Problem als indirekt vermittelte Inhalte. «Die kritische Distanz ist zwingend, eine Debatte unbedingt nötig. In jedem Fall müssen wir uns fragen: Ist da ein Eigeninteresse?» In den meisten Fällen sei die Frage nämlich mit einem klaren Ja zu beantworten.

(Der Landbote)