Wildbergstrasse wird für 3,1 Millionen saniert

Die Wildbergstrasse und ein Stück der Hauptstrasse zwischen Turbenthal und Wildberg werden für insgesamt 3,1 Millionen Franken saniert. Dies hat der Regierungsrat an seiner Sitzung am 1. März beschlossen.

Die insgesamt 2,2 Kilometer lange Strecke von der Turbenthaler Tössbrücke bis zum Ortseingang Wildberg weise «verschiedene Belagsflicke, Verformungen, Spurrinnen und Risse auf», schreibt die Baudirektion in einer Mitteilung. Um die Verkehrs­sicherheit zu erhöhen, müsse sie instand gesetzt werden. Der Deckbelag der Strecke wurde zuletzt in den 80er-Jahren punktuell ersetzt, zwanzig Jahre zuvor war die Strecke erbaut worden.

Sprengschächte zurückbauen

Die Instandsetzung der Strasse beginnt im Mai. Bis Ende Oktober sollen alle unterirdischen Arbeiten an der Strasse erledigt sein. So müssen etwa die Sickerleitungen auf einer Länge von gut 700 Metern ersetzt werden. Projektleiter Franz Ziegler vom Tiefbauamt sagt, dass es teilweise Wurzel­einwüchse gegeben habe. Einzelne Abwasserschächte werden ebenso erneuert wie Abschlüsse am Rand der Strasse auf der ­Talseite. Zusätzlich wird das Bundes­­amt für Rüstung (Armasuisse) Spreng­­schächte in der Strasse zurückbauen.

Der Streckenabschnitt, der saniert wird. Quelle ©swisstopo (JM100004), Grafik ak

In diesen 60 Zentimeter tiefen Schächten ist in der Mitte senkrecht ein fünf Meter langes Rohr mit einem Durchmesser von über einem halben Meter eingelassen. In der Vergangenheit war dieses mit Sprengstoff gefüllt, um im Notfall die Strasse zu sprengen und den Feind an der Weiterfahrt zu ­hindern. Da Armasuisse diese Schächte nun nicht mehr nutzt, werden die Schächte mit Geröll aufgefüllt und mit einer Betonplatte versiegelt. Ziegler sagt: «Solche Schächte sind sonst eine Schwachstelle für die Strasse.»

Vollsperrung im Sommer 2018

Die erste Bauphase wird in Etappen vonstatten gehen, sagt Ziegler. «Wir werden uns mit Baustellen von jeweils gut 300 Metern Länge emporarbeiten.» Die Wildbergstrasse bleibt in diesem Jahr also stets geöffnet.

Ganz im Gegensatz zum Sommer 2018: Dann wird die Strecke für rund zwei Wochen gesperrt, um eine neue Binde- und Deckschicht auf den bestehenden Belag aufzutragen. «Der Campingplatz Wildberg wird jedoch nie von der Aussenwelt abgeschnitten sein», sagt Ziegler. Geplant ist, dass zuerst von der Töss­brücke bis zur Ausfahrt Campingplatz der neue Belag aufgetragen wird. Dann soll der Campingplatz via Wildberg erreichbar sein. In einem zweiten Schritt soll dann von Wildberg bis Höhe Campingplatz der neue Belag aufgetragen werden.

Die Lebensdauer des neuen ­Belags ist laut Ziegler schwer einzuschätzen: «Waldstrecken verschleissen schneller, weil es bei Regen mehr Tropfschäden gibt.» Vermehrter Schneefall spiele auch eine Rolle, weil dann öfter gesalzen werden müsse. Generell gehe man bei einem neuen Belag aber von einer Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren aus. (Landbote)