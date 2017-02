Wo Bodenplatten notdürftig befestigt sind

Der Kindergarten Rebweg liegt etwas erhöht in einem Wohnquartier in Neu-Elgg. Rund um das Gebäude aus den 60er-Jahren befindet sich ein Spielplatz. Die Kindergärtler können entweder die Spielgeräte auf einer grossen Wiese nutzen oder über Steine klettern. Das Gebäude jedoch, in dem sich zwei Kindergärten befinden, ist augenscheinlich in einem schlechten Zustand.In den Räumen in dem der Unterricht stattfindet, lösen sich die Bodenplatten.

«Ich habe die Kunststoff-Platten mit doppelseitigem Klebeband festgemacht, damit die Kinder nicht darüber stolpern», sagt Kindergärtnerin Judith Stäheli. Der Raum ist grosszügig und verfügt über eine angenehme Höhe. Die Räumlichkeiten seien schön, aber es gebe verschiedene Dinge, welche für die Kinder gefährlich seien. Sie zeigt etwa auf den alten Boiler, aus dem nur sehr heisses Wasser fliesst. «Die Kinder dürfen nur kaltes Wasser verwenden, damit sie sich nicht verbrennen.»

Monika Brühlwiler, Präsidentin der Primarschulpflege, sowie Architekt Philipp von Ah haben die Elgger Bevölkerung am Samstag eingeladen, einen Blick in den Kindergarten zu werfen. Der Einladung sind einige Einwohner gefolgt. Denn an der Gemeindeversammlung vom kommenden 15. März müssen die Elgger darüber abstimmen, ob ihnen die Sanierung des Gebäudes knapp 2 Millionen Franken wert ist.

Neben den diversen offensichtlichen Mängeln ist der energetische Zustand des Gebäudes äusserst schlecht. Philipp von Ah zeigt anhand von diversen Wärmebildern, dass bei den Türen und den Fenstern wertvolle Energie entweicht. «Seit einer Weile lässt sich die Heizung nicht mehr regulieren. Darum ist es ziemlich warm in den Räumen», erklärt der Architekt. Im Sommer sei es ebenfalls sehr heiss im Kindergarten. Das Dach heize sich durch die Ausrichtung nach Süden so sehr auf, dass es jeweils mit Wasser gekühlt werden müsse.

Nun ist eine umfassende Sanierung geplant. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Bevölkerung dem Kredit zustimmt. Vorgesehen ist eine komplette Erneuerung der Gebäudehülle. «Die Wohnung, die sich im Gartengeschoss befindet, soll auch umgebaut werden», erläutert Philipp von Ah. Auf Fotos ist zu sehen, dass sich an einigen Wänden Schimmel gebildet hat.

Auf die Frage, ob ein Neubau nicht günstiger sei, verneint der Architekt: «Ein Neubau würde etwa 800 000 Franken mehr kosten. Ausserdem ist die Statik des Gebäudes einwandfrei.» Nur der mittlere Teil des Gebäudes müsste ganz ersetzt werden.

Für Sicherheit gesorgt

Während des Umbaus, der voraussichtlich ein Jahr lang dauert, würde der Kindergarten in bestehende Räumlichkeiten im Primarschulhaus verlegt. «Wir könnten mit wenig Aufwand einige Räume für den Kindergarten herrichten», führt Monika Brühwiler aus. Für die Bedenken einiger Eltern, dass die Kinder die vielbefahrende St. Galler-Strasse überqueren müssen, hat sie Verständnis. «Die Sicherheit der Kinder liegt uns sehr am Herzen. Wir haben uns schon einige Massnahmen überlegt, um diese gewährleisten.»

Der Umbau würde in den kommenden Sommerferien beginnen und ein Jahr lang dauern. Während dieser Zeit soll der öffentliche Spielplatz beim Kindergarten Rebweg weiterhin zugänglich sein. «Wir werden die Bauarbeiten so planen, dass der Spielplatz die meiste Zeit genutzt werden kann», sagt Philipp von Ah.

(Der Landbote)