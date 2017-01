Zum Umfallen amüsant

Der Schiedsrichter legt den Fussball in der Mitte des Feldes in den Anstosskreis und pfeift die Partie an. Wie auf Kommando spurten die Spieler beider Mannschaften in Richtung Ball. Es erinnert ein wenig an American Football, die Spieler probieren sich gegenseitig umzustossen, um sich so den Weg zum Tor zu bahnen. Zack!

Ein Zusammenprall und da küssen schon die ersten «Bubbles» den Boden. Durch das schützende Luftpolster bleibt der Sturz jedoch schmerzfrei.Schon zum zweiten Mal traf sich am Samstag die Elgger Jugend zum Bubble-Soccer-Turnier in der Turnhalle der Sekundarschule. Dabei stecken die Spielerinnen und Spieler mit dem Oberkörper in aufgeblasenen Kunststoffkugeln (Bubbles). Sie sind durchsichtig, etwa 1,5 Meter lang und dienen als eine Art Airbag für die Spieler, die sich durch gegenseitiges Umwerfen (Bumpen) Ballbesitz verschaffen. Jedes Team hat vier Spieler. Am Schluss geht es wie beim klassischen Fussball darum, am meisten Tore zu schiessen.

Körperkontakt erwünscht

Geschicklichkeit, Ausdauer und ein bisschen Kraft helfen den Spielern bei diesem Fussballderivat eher zum Sieg. Und so erlaubt der Trendsport aus Norwegen auch Nichtfussballern, sich durchzusetzen. «Der grosse Spassfaktor steht dabei stets im Vordergrund», sagt Jugendarbeiterin Amal Savasci, die das Turnier organisiert und betreut hat. Rund 18 Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 20 Jahren meldeten sich für das Turnier an. Und wieder heisst es: «Bubbles aufsetzen.» Gar nicht so einfach, muss doch die etwa sechs Kilogramm schwere, mit Luft gefüllte Kunststoffblase erst umgedreht, aufgehoben und über den Kopf gestülpt werden. Schultergurte plus zwei Griffe in der Kugel sorgen für Stabilität.

Spektakulär wird geschubst, angerempelt und gekickt. Grenzen gibt es trotz der ruppigen Gangart auch hier: Den Gegner von hinten anzugehen, ist beispielsweise nicht erlaubt. Denn wer unerwartet von hinten zu Fall gebracht wird, verliert die Körperspannung und könnte sich an den Knien verletzen. Ansonsten ist Körperkontakt erwünscht und macht diesen Sport aus.

Das Turnier ist Teil des Programms der Jugendarbeit Elgg. «Bei dieser und den meisten anderen Aktivitäten ist der Anstoss von den Jugendlichen selbst gekommen», sagt Savasci. So auch beim Bubble-Soccer-Turnier, das sie mit den Teenagern bereits vor einem guten halben Jahr durchführte. Die Begeisterung dafür sei von Jungen und Mädchen gleichermassen derart gross gewesen, dass sie den Wunsch eines zweiten Turniers äusserten.

Selbst aktiv werden

Bei solchen Projekten gehe es immer darum, diese gemeinsam auf die Beine zu stellen: «Ich schätze jeweils ab, wie realistisch die Ideen der Jugendlichen sind, und diskutiere diese offen mit ihnen. Bei der Umsetzung bedarf es aber einer Zusammenarbeit.» Sie lernten so, Verantwortung zu übernehmen, und müssten selbst an das Gelingen ihres Vorhabens glauben. An Helfern schien es nicht zu mangeln und so waren es schliesslich neun Personen, die mitgedacht, angepackt und sich eingesetzt haben, um das zweite Elgger Bubble-Soccer-Turnier Realität werden zu lassen.

Die dafür nötigen Kunststoffbälle sind schon länger im Besitz der Jugendarbeit. Braucht sie die Bubbles nicht selbst, vermietet sie diese, um mit dem eingenommenen Geld weitere Projekte zu finanzieren.

Nur für den Spass

Nach sieben Minuten ist vorerst Schluss. Viel länger würde man diesen intensiven Schlagabtausch wohl nicht aushalten. Zu heiss und stickig sei es in den Kunststoffbällen, muss Amal Savasci, die selbst als Spielerin auf dem Feld steht, schnaufend konstatieren. Der Körper sei unter Dauerspannung. «Aber es macht Spass.»

Spieler Manuel Staub hingegen findet das Gewicht der Bubbles nicht ganz ohne. «Ich spüre die Belastung im Rücken und in den Oberschenkeln.» Auch die Luftzufuhr sei trotz der Öffnungen an der Unter- und Oberseite des Balls nicht immer optimal, sodass man viel schneller ermüde. Nichtsdestotrotz kann auch er vom Bubble- Soccer nicht genug kriegen, weil eben jeder mitmachen kann und der eigentliche Fussball beinahe zur Nebensache wird. Euphorisch macht er sich gleich für die nächste Runde bereit.

Jetzt werden die Teams neu gemischt. Gezählt werden lediglich die Tore und nicht die gewonnenen Spiele, da die Mannschaften nach jedem Match neue Spieler aufweisen. Beim ersten Turnier gab es eine Rangliste mit Preisen. «Für das heutige Turnier war es uns jedoch wichtiger, dass wir in bunt gemischten Teams einfach Spass an der Sache haben», sagt Savasci.

(Der Landbote)