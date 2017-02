Ex-Gefängnispsychiater wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

Das Gericht des Seebezirks in Murten FR verurteilte den Ex-Psychiater zu einer bedingten Geldstrafe von 240 Tagessätzen zu 120 Franken, wie es am Mittwoch bekanntgab. Das entspricht dem Antrag der Staatsanwaltschaft.

Die Richter kamen zum Schluss, der Ex-Psychiater sei nicht mit der nötigen Vorsicht vorgegangen. Statt dem Häftling gleich 80 Milligramm Methadon als Heroin-Ersatz zu verschreiben, hätte der Psychiater mit einer tieferen Dosis beginnen müssen. Danach wäre es nach Auffassung des Gerichts möglich gewesen, die Dosis wenn nötig zu steigern.

Der 26-jährige Häftling starb in der Nacht auf den 17. November 2011 in seiner Zelle, nachdem er am 15. November in Bellechasse mit der Methadon-Behandlung begonnen hatte. Er war erst ein paar Tage zuvor von einem anderen Gefängnis ins freiburgische Seeland verlegt worden. Das Methadon nahm er zusammen mit anderen Medikamenten.

(sda)