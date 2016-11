"Fantastic Beasts" triumphieren an den Schweizer Kinokassen

Für den Fantasy-Film, mit dem Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling eine fünfteilige Reihe startet, verkauften die Schweizer Kinos insgesamt rund 75'000 Eintrittskarten, fast vier Mal mehr als für die zweitplatzierten "Willkommen Bei Den Hartmanns" (Deutschschweiz), "Inferno" (Westschweiz) und "Trolls" (Tessin), die insgesamt gut 20'000 Menschen anlockten.

Die Spitzenreiter des vorletzten Wochenendes - "Jack Reacher: Never Go Back", "Inferno" und "Doctor Strange" - fielen in den drei Sprachregionen auf die Plätze 3, 2 und 4 zurück.

(sda)