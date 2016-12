Schwierige Löscharbeiten bei Waldbrand im Misox

Ob sich der Brand weiter ausbreitet oder nicht, hängt stark davon ab, wie sich der Wind verhält. Dies sagte Roman Rüegg, Sprecher der Kantonspolizei Graubünden, zur Nachrichtenagentur sda.

Der Brand im Misox zwischen der Ortschaft Misox und Soazza ist am frühen Dienstagabend ausgebrochen. Gemäss Angaben der Kantonspolizei stand um 20 Uhr eine Fläche von 200 Metern in der Breite und 600 Metern über die Hänge hinauf in Flammen.

Die Feuerwehren und weitere Rettungskräfte stehen im Einsatz. Die Autostrasse A13 und die Haupstrasste H13 mussten zeitlich gestaffelt gesperrt werden. Seit 19.30 Uhr sind beide wegen Steinschlaggefahr ganz gesperrt.

(sda)