In der Schweiz gibt es 54 frisch zertifizierte Bier-Sommeliers

Alles Wichtige zum Thema Bier wurde in den "Intensivseminaren" vermittelt, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. "Bier entdecken, verkosten und erfolgreich verkaufen" war der Inhalt der Kurse, die in der Deutschschweiz, in der Westschweiz und zum ersten Mal auch im Tessin angeboten wurden.

Zwei Kandidaten bestanden die Abschlussprüfung nicht. Ihr Wissen können die Bier-Sommeliers in Restaurants und Bars oder an Bier-Degustationen anwenden. Sie sollen vermitteln, dass es für jeden Anlass das passende Bier gibt und dass Bier ein vielfältiges Kulturgut mit langer Tradition ist.

Der Schweizer Brauerei-Verband wurde 1877 gegründet. Ihre Mitglieder brauen 95 Prozent der in der Schweiz hergestellten Biere und stellen insgesamt 270 Biere her. Die Brauwirtschaft in der Schweiz erwirtschaftet einen Umsatz von über einer Milliarde Franken.

(sda)