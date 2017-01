Junges Frauen-Orchester aus Afghanistan in Davos und Zürich

Die 30 Frauen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren werden in Zürich sowohl traditionelle afghanische Musik als auch ein Arrangement von Beethovens Neunter darbieten, wie die Tonhalle-Gesellschaft am Mittwoch mitteilte.

"The Afghan Women's Orchestra Zohra" befindet sich derzeit auf einer internationalen Tournee. Es ging aus dem Afghanistan National Institute for Music (ANIM) hervor, bei dem die Musik eine Antwort auf Krieg und Zerstörung sei, heisst es in der Mitteilung. "Die Musik kann einen Beitrag leisten, eine friedliche Zivilgesellschaft in dieser zerrissenen Nation aufzubauen."

(sda)