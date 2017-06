Lugano will mit Millionen-Kredit Pärke auffrischen

Neben der Renovierung und Aufwertung der Pärke soll der Park an der Villa Costanza erweitert werden, wie die Stadt Lugano am Mittwoch mitteilte. Ausserdem sei geplant, einen neuen Park Viarno anzulegen.

Die Investitionen in die Grünflächen seien in den letzten Jahren spärlich ausgefallen, weshalb sie nun umso nötiger seien. In fast allen Pärken müsse die Beleuchtung modernisiert werden, teilt die Stadtregierung mit.

Für den Stadtteil Pregassona ist der neue Park Viarno geplant, der einmal der zweitgrösste der Seemetropole sein soll. Der Spatenstich für das gesamte Parkprojekt soll im Herbst dieses Jahres erfolgen - insgesamt sollen die Arbeiten sieben Jahre dauern.

(sda)