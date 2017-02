Nick Cave & The Bad Seeds beehren die Schweiz

Im Mittelpunkt der Konzerte wird das aktuelle Studioalbum "Skeleton Tree" stehen. Es ist im September 2016, einen Tag nach der Premiere des Films "One More Time With Feeling", erschienen. Dieser dokumentiert die Entstehung des Albums in einer für Nick Cave sehr schweren Zeit. Sein Sohn Arthur stürzte während der Produktion im Alter von 15 Jahren zu Tode.

Cave nahm sich lange Zeit, bis er kürzlich vor die Medien trat, um erstmals über den tragischen Verlust zu sprechen. "Wir waren an einem seltsamen Ort, ich komme heraus und blinzle in das Licht... Es ist gut, wieder zu spielen", wird der 59-jährige Künstler in einem Communiqué der Konzertveranstalter zitiert. Das sind gute Nachrichten für seine Fans.

(sda)