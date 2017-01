Zwei Polizisten bei Schiesserei in Rehetobel AR verletzt

Am Dienstagmorgen kurz nach 9 Uhr eröffnete ein 33-jähriger Mann anlässlich einer Hausdurchsuchung in Rehetobel das Feuer auf die Polizeibeamten, heisst es in einer Medienmitteilung der Ausserrhoder Kantonspolizei. Zwei Polizisten erlitten unbestimmte Verletzungen und mussten mit der Rega und dem Rettungsdienst ins Spital eingeliefert werden.

Der Täter ist zurzeit flüchtig und dürfte bewaffnet sein, wie es im Communiqué weiter heisst. Es läuft eine Fahndung nach dem Mann, der als gefährlich einzustufen wird. Im Moment ist eine grossangelegte Polizeiaktion im Gang.

(sda)