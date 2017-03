Zwei Tote nach Schiesserei in Basel

Zwei Tote und ein Schwerverletzter: In Basel sind am Donnerstagabend in einer Bar Schüsse gefallen. Laut der Kriminalpolizei Basel betraten zwei Männer das Café 56 an der Erlenstrasse und schossen mehrmals.

Die beiden unbekannten Täter kamen gegen 20.15 Uhr in die Bar und eröffneten das Feuer. Dabei wurden zwei Gäste des Lokals getötet und einer lebensgefährlich verletzt, wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt in der Nacht auf Freitag mitteilte. Weitere Personen, die sich im Café aufhielten wurden nicht verletzt. Die alarmierte Polizisten betreuten die Schwerverletzten und versuchten sie bis zum Eintreffen des Notarztes und der Sanität zu reanimieren.

Die Täter verliessen das Lokal in Richtung Badischer Bahnhof. Trotz einer sofortigen Grossfahndung gelang ihnen die Flucht. Die zwei Toten und der Schwerverletzte konnten noch nicht identifiziert werden. Die Erlenstrasse wurde während des Einsatzes gesperrt. Der genaue Hergang und der Grund der Tat sind noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft hat eine Sonderkommission eingesetzt und arbeitet eng mit dem Institut für Rechtsmedizin zusammen. (far/sda)