Der FCW fällt auf den letzten Platz zurück

Vier Tage nach dem Triumph im Cup-Viertelfinal über die Young Boys ging für den FC Winterthur der Abstiegskampf weiter. Er fing, wie in der Runde zuvor in Schaffhausen, eine Auswärtsniederlage ein. Das entscheidende Tor für Le Mont erzielte Helios Sessolo in der 11. Minute.

Am Samstag war der FC Schaffhausen, der bisherige Tabellenletzte, über den Strich geklettert. Das Team von Murat Yakin kam beim 2:0 auswärts gegen den Tabellenzweiten Neuchâtel Xamax zum dritten Sieg in einer Woche. Ein Platzverweis gegen den Neuenburger Igor Djuric nach gut einer Viertelstunde erwies sich als wegweisend. Steven Lang brachte die Gäste aus Schaffhausen mit dem verwerteten Foulpenalty in Führung. Faruk Gül entschied kurz nach der Pause nach einer Flanke von Lang mit einem Kopfball die Partie.

Während das Team von Murat Yakin in der Tabelle den FCW sowie Wohlen und Chiasso überholte, erlitt Xamax im Aufstiegskampf einen Rückschlag. Da der FC Zürich am Sonntag sein Heimspiel gegen Chiasso 1:0 gewann, beträgt der Abstand der Neuenburger auf den Leader inzwischen bereits 12 Punkte.

Das beste Team der Rückrunde bleibt Servette. Der Aufsteiger wahrte auch in Wohlen seine weisse Weste und kam im fünften Spiel 2017 zum fünften Sieg. Matias Vitkieviez und Jean-Pierre Nsamé sorgten nach gut einer Stunde mit ihren beiden Toren innerhalb von sechs Minuten für die Differenz. Für den Kameruner Nsamé war es der 18. Saisontreffer, allein in den fünf Partien der Rückrunde traf er acht Mal. sda/red (red/sda)