Der FCW kassiert die nächste Niederlage

Ein frühes Tor entschied die Partie vor 4800 Zuschauern (!) auf der Schützenwiese. Der Routinier Raphaël Nuzzolo verwertete in der vierten Minute einen Handspenalty. Samir Ramizi hatte Winterthurs Verteidiger Zlatko Hebib den Ball an den Ellbogen geschossen. Ein Elfmeter, den man geben konnte, aber nicht musste.

Demgegenüber wurde den Winterthurern in der 69. Minute ein Kopfballtreffer von Hebib wegen angeblichen Abstützens nicht gegeben und vergaben die Gastgeber in der letzten Minute eine gute Chance zum Ausgleich. Insgesamt wars eine unglückliche Niederlage für den FCW, dem es nach wie vor an Selbstvertrauen mangelt.

Wil weiter im freien Fall

In der Tabelle liegt das Schlusslicht Winterthur nach der dritten Niederlage in Folge nun einen Punkt hinter Chiasso und zwei hinter Wohlen, die sich am Samstag 0:0 getrennt hatten. Der einzige Liga-Sieg seit Oktober gelang der von Umberto Romano und Dario Zuffi betreuten Equipe Mitte Februar gegen Wohlen (2:1).

Auch beim FC Wil hält der sportliche Sinkflug an. Beim 0:2 bei Servette kassierte der finanziell gebeutelte Klub aus der Ostschweiz die fünfte Niederlage in Folge und blieb zum zwölften Mal hintereinander ohne Sieg.

Servettes Ligatopskorer Jean-Pierre Nsamé brachte die Gastgeber in der 12. Minute mit seinem 19. Saisontreffer in Führung. Nach der Pause erhöhte Marco Delley auf 2:0. Das Verdikt hätte auch noch höher ausfallen können. Mit dem sechsten Sieg in Folge festigten die Genfer ihre Position als Nummer 3 der Liga.

Weil Wil Punktabzüge wegen ausstehender oder nicht fristgerechter ausbezahlter Löhne drohen, könnte das aktuelle 6-Punkte-Polster auf den Abstiegsplatz auch abseits des Platzes weiter schrumpfen.

Der FC Schaffhausen gab in seinem dritten Heimspiel im neuen Stadion den sicher geglaubten dritten Sieg leichtfertig aus der Hand. Gegen Le Mont musste sich das Team von Murat Yakin nach 2:0-Führung bis zur 82. Minute mit einem 2:2 begnügen.

