Der FCW muss anfangen, sich zu wehren

Dem Geschäftsführer Andreas Mösli entfuhr es am Sonntagabend als Erstes: «Zweimal Letzter – das habe ich beim FCW noch nie erlebt.» Und er ist doch schon gut anderthalb Jahrzehnte im Amt. Zuerst war die U21, in ihrem elften Jahr in der 1. Liga, im Heimspiel gegen den Nachbarn aus Seuzach auf den letzten Platz ihrer Gruppe abgerutscht. Dann schaffte es das «Eins» nicht, ­wenigstens Chiasso und Wohlen hinter sich zu lassen, wozu schon ein Unentschieden gegen den FC Le Mont gereicht hätte. Der FCW aber verlor 0:1.

Merkwürdig war die meteo­rolo­gische Duplizität der Ereignisse: Auf der Schützi geriet der Nachwuchs in einer ersten Halbzeit in Rückstand, in der er – auch – gegen einen wahren, einen ­ungewohnt starken Föhnsturm anspielen musste. Als die Seiten gewechselt waren, liess sich der Wind kaum mehr spüren. In ­Baulmes blies am Jurasüdhang ein nicht minder kräftiger und diesmal auch noch eisig kalter Sturmwind – wieder gegen den FCW und wieder, mit erstaunlicher Präzision, nur bis zur Pause.

Natürlich reicht das nicht zur Erklärung der Niederlagen, auch wenns lustig war. Die U21 hatte in der zweiten Halbzeit mehr als ­genug Chancen, das Spiel zu kehren. Das «Eins» dagegen war in den zweiten 45 Minuten deutlicher feldmässiger Dominanz nicht fähig, sich auch nur eine Torchance herauszuspielen. Mit einem bis zwei Punkten Rückstand auf die drei Teams vor ihm, mit dem auch sportlich geschwächten FC Wil nur noch vier weitere Längen davor, ist die Lage des FCW noch nicht prekär – 13 Runden vor Schluss. Aber Sorgen machen muss man sich allmählich schon.

Noch immer keine Konstanz

Denn die Mannschaft tut sich auch nach dem Trainerwechsel schwer, zu Konstanz, ja auch nur halbwegs zu Berechenbarkeit zu finden. Den Cup-Coup in Bern ausgenommen, sind es in der Meisterschaft nämlich nur drei Punkte aus fünf Spielen, für einen Sieg in den ersten drei Auftritten unter dem Duo Umberto Romano/Dario Zuffi. Damit belegt der FCW, vor Wohlen (5 Niederlagen) und Wil (1 Unentschieden), den drittletzten Platz im Frühjahr. ­Alle anderen sind deutlich besser – wie der vormalige Tabellenletzte aus Schaffhausen mit seinen zehn Punkten.

Der FCW ist noch immer nicht stabil, die ersten Wochen unter Romano und Zuffi waren ein fortwährendes Auf und Ab. Auch jetzt ist zwar das System mit der Dreierabwehr klar, aber noch keine Stamm­elf zu erkennen. Das ist teilweise mit Sperren und Verletzungen zu begründen, aber nicht nur. Nach dem Sieg gegen Wohlen vollzogen die Trainer drei Wechsel, zwei allerdings wegen Sperren. Nach der Niederlage in Schaff­hausen spielten gegen die Young Boys gleich sieben Neue. Am Sonntag in Baulmes waren es wieder sieben, und nicht jeder Tausch war zwingend – etwa jener Marco Mangolds und Karim Gazzettas.

Nicht weniger als 20 Spieler begannen mindestens einmal. Nur Luca Radice und, mal rechts, dreimal links, Aussen­läufer Leandro Di Gregorio standen stets in der Startelf! Es setzten sich nicht zuletzt die Wechsel im zentralen Mittelfeld fort: Sage und schreibe zwölf verschiedene Vari­anten einer «Doppelsechs», dazu einzelne Spiele mit nur einem «Sechser» hatte es bis ­Mitte Februar unter Sven Christ gegeben; jetzt kamen drei neue Spielarten hinzu. Zweimal Kreso Ljubicic und Tiziano Lanza, dann mit Mangold als einzigem wahren «Sechser» zwischen Gazzetta und Radice; in Baulmes spielte Ljubicic hinter Debütant Gian­luca Frontino und Radice.

Die Hoffnung auf Frontino

Überdies verdichtet sich dieser Verdacht: Eine Mannschaft wie der FCW, die seit Jahren mehr auf perspektivisch veranlagten Talenten als auf vielleicht weniger brillanten, dafür bestandenen, zuverlässige Spielern aufgebaut wurde, ist eher anfällig, physisch und mental härtere Prüfungen zu bestehen. Aufgaben, wie sie der Abstiegskampf nun mal stellt. Es steht ausser Diskussion, dass der sportlichen Führung des FCW in dieser Saison zu viele Transfers missraten sind.

Die Hoffnung ist nun, der ­letzte Neue möge entscheidend helfen. Gianluca Frontino bringt neben dem technischen Können und der Kreativität auch die Erfah­rung mit, um die Defizite auszugleichen, die eben dort bestehen: Denn die technisch guten Spieler sind eindeutig zu wenig durchschlagskräftig, ausgenommen Silvio. Mangold, der Mann mit langer Verletzungspause, aber der individuell vor Patrik Schuler besten Saisonbilanz, steht überdies als Partner bereit – wie zu alten Zeiten in Schaffhausen. Auf dass erhört wird, was Romano, der neue Trainer, zu Recht immer wieder fordert: «Ihr müsst euch wehren, mehr wehren.» Sonst verliert man eben auch in Chiasso und gegen den FC Le Mont – und findet sich auf Platz 10 wieder. Selbst als an guten Tagen spielstarker Cup-Halbfinalist. ()