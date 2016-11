Die schwächste Phase

Mit einem 4:0 gegen Balzers starteten die jungen Winterthurer zu ihrem elften Jahr in der 1. Liga, mit einem 1:2 gegen die Liechtensteiner gehen sie in die Winterpause. Auch dieses Detail ist ein Hinweis auf die Entwicklung der Mannschaft, die im Stil eines «sicheren» Mittelfeldteams durch die ersten Wochen ging und danach von einer zur andern Niederlage torkelte. «Und fünf dieser acht Niederlagen waren sicher nicht zwingend», wie Trainer Dario Zuffi sagt, «jedes dieser fünf Spiele hätte auch für uns kippen können.»

Zu jungenhaft

In Balzers ging der FCW-Nachwuchs, wegen des gleichzeitigen Auftritts der ersten Mannschaft in Wohlen und mehrerer Verletzungen selbst für seine Verhältnisse sehr jung, früh in Führung. Er hatte danach eine klare Chance zum 2:0, später eine zum 2:1. Aber es war wie so oft: «Wir schiessen einfach zu wenige Tore», sagt Zuffi. Zwar gelinge es ­ihnen auch zu selten, zu null zu spielen, «aber allzu viele Gegentore bekommen wir ja auch nicht». Sicher nicht im Verhältnis zu den Zahlen, wie sie ein Abstiegskandidat in der Regel schreibt – wie etwa der Tabellenletzte aus Seuzach. Der kassierte 40 Tore, 17 mehr als der FCW.

Die Balzner, die Mannschaft des liechtensteinischen Rekordinternationalen Mario Frick, glichen nach einer guten halben Stunde aus und schossen eine Viertelstunde vor Schluss «aus dem Nichts und mit einem für uns unglücklich abgefälschten Schuss» (Zuffi) das 2:1. Darauf konnten die Winterthurer nicht mehr reagieren. Sie hatten ein weiteres Mal knapp verloren gegen einen Gegner, der ihre offensichtlichsten Defizite aufzeigte: Die Liechtensteiner waren aggressiver, in den Zweikämpfen eindeutig präsenter als die gerade in der Besetzung dieses Tages zu jungenhaften Winterthurer.

Abstieg zwingend vermeiden

Seine Mannschaft sei in diesem Herbst, bilanziert Zuffi, grundsätzlich nicht oder doch zu wenig fähig gewesen, «etwas zu erzwingen» – obwohl sie nicht selten genügend Chancen dafür besessen hätten. Sie seien ein «zu spielerisches» Team, dem die Qualitäten eines Männerfussball ausübenden Aufgebots noch zu sehr abgingen. Das dann auch Spiele wie dieses in Balzers verloren habe, «in dem wir ausgezeichnet kämpften und einen Punkt sicher verdient hätten». Diese letzte Niederlage hat den Trainer deshalb besonders geärgert. Aber jetzt geht es darum, «den Abstieg mit allen Mitteln zu vermeiden», wie es Zuffi formuliert.

Dafür gibt es vor allem zwei personelle Ansatzpunkte. Zum einen müssen Gelegenheiten, beim «Eins» Anleihen zu nehmen, besser genutzt werden, als sie es in diesem Herbst wurden. Es hätte, beispielsweise, allen Parteien mehr gedient, wäre ein physisch präsenter Stürmer wie Jordi Nsiala mehr in der U21 eingesetzt worden. Zum zweiten gibt es die Variante, sich mit dem einen oder andern erfahreneren Spieler zu verstärken. Dies soll auch geschehen, schon in dieser Woche sollen welche zum Test vorspielen.

Vier Punkte Rückstand sind in zwölf Runden selbstverständlich aufzuholen. Aber zurzeit stehen halt auch diese Zahlen: Seit dem 3:1 gegen Locarno am 3. September gab es keinen Sieg mehr; seit dem 2:2 in Mendrisio eine Woche später in eben acht Spielen nur noch Niederlagen. ()