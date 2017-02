FCRJ verpflichtet Urs Meier als Trainer

Kurzfristig luden die Verantwortlichen des FC Rapperswil-Jona am Mittwochabend zu einer Pressekonferenz im Grünfeld ein. Grund: Stefan Flühmann gibt sein Amt als Trainer der 1. Mannschaft nach der aktuellen Saison ab. Der Vertrag des 45-Jährigen läuft Ende Juni aus und wird auf Flühmanns Wunsch nicht verlängert. Als Nachfolger konnte Urs Meier gewonnen werden. Der 55-Jährige hatte bis im August 2015 den FC Zürich in der Super League trainiert und ist seither kein Engagement mehr eingegangen. Beim FCRJ erhält Meier einen Dreijahres-Vertrag. Im Gegensatz zu Flühmann verfügt der Stadtzürcher über die UEFA Pro Lizenz und könnte daher die Equipe auch bei einem allfälligen Aufstieg in die Challenge League coachen.

Stefan Flühmann, der Rapperswil-Jona seit der Saison 2013/14 trainiert und in der ersten Spielzeit in die Promotion League geführt hat, bleibt dem Klub als Sportverantwortlicher erhalten. In dieser Funktion übernahm er seine Nachfolgeregelung gleich selber und verpflichtete seinen Wunschkandidaten. So ist ihm zusammen mit der Klubführung ein Coup gelungen. (Zürichsee-Zeitung)