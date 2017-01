FCW: Die Rückkehr und «Inno»

Am späteren Nachmittag des Mittwoch ist der FCW wieder in Kloten gelandet, zurück aus dem einwöchigen Camp auf Malta. Zwei Spieler, der Verteidiger ­Tobias Schättin und Neuzugang ­Arxhend Cani, müssen sich einer genaueren Untersuchung eines blessierten Knies unterziehen. Bei Schättin ist ein MRI vorgesehen. Ohnehin vorderhand noch nicht für einen Einsatz infrage kommen Marco Mangold nach seinem Fussbruch und Manuel Sutter mit seinen muskulären Problemen im Oberschenkel; der am Knie verletzte Daniele Russo hat das Trainingslager ja ausgelassen.Am Samstag, im letzten Test gegen Austria Lustenau, ist dagegen Rafinha dabei, der 25-jährige brasilianische Stürmer vom SC Brühl. Er, Torschütze im zweiten Match auf Malta, verdient es offensichtlich, genauer unter die Lupe genommen zu werden.

Auf der Schützenwiese hat derweil in Abwesenheit der ersten Mannschaft ein alter Bekannter das Training mit der U21 auf­genommen: Innocent Emeghara (28), der von Winterthur aus startete, Nationalspieler und Olympiateilnehmer zu werden. Schon im Januar 2015 überbrückte er eine Phase der Vertragslosigkeit beim FCW. Dann ging er für zwei Jahre zu den San Jose Earthquakes in die nordamerikanische Major League Soccer, als «designated player», also als herausgehobener Spieler, der nicht unter die Salärbegrenzungen des Klubs fiel. Der Anfang war vielversprechend, gegen die Seattle Sounders schoss «Inno» gleich ein Tor der Runde. Aber nach sechs Einsätzen in der Startelf fiel er mit einer Knieverletzung monatelang aus. Im zweiten Jahr, 2016, fand er den Rückweg nicht mehr, gabs nur noch sechs Kurzeinsätze. Jetzt ist der Vertrag ausgelaufen und Eme­ghara wieder auf der Schützi, wo er einst Junior war und später in der Saison 2009/10 in 31 Pflichtspielen 21 Tore schoss.

Völlig offen ist allerdings noch, ob Emeghara ein Schnäppchen werden kann, wie es der FCW für den Abstiegskampf des Frühjahrs zu finden hofft. ()