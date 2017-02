FCW: Mitten im Abstiegskampf

Es hat dieser Tage einer, der jahrelang selbst für den FCW spielte, gesagt: «Die steigen noch ab und merken es nicht.» Er denkt wohl, dass auf der Schützenwiese die Lage unterschätzt werde. Dabei gibt es Warnungen genug, die Vorstellung am vergangenen Samstag in Chiasso müsste eigentlich genügen. Es war ein desolater Auftritt, ungenügend in jeder Beziehung – ein 1:4 gegen einen bescheidenen, aber kämpferischen Gegner. Und dies vor allem: Das klare Ergebnis entsprach haargenau den Leistungen. Es war um kein Tor zu hoch.Dass am Dienstag der Vizepräsident Mike Keller und De-facto-Sportchef Wolfgang Vöge nach dem Nachmittagstraining in der Kabine bei der Mannschaft vorsprachen, darf man als Zeichen sehen, dass die Vereinsführung das Resultat nicht unterschätzte. Für Winterthurer Verhältnisse war das ja schon viel. Auf schärfere Massnahmen wurde verzichtet. Auch der Trainer, Sven Christ, ist noch im Amt, andernorts hätten seine Zahlen als Begründung für einen Wechsel gereicht. So wie andernorts muss es in Winterthur ja auch nicht sein. Aber die Zeichen müssen auf Alarm stehen – auch für den Trainer.

Es sieht düster aus

Denn die Zahlen sind düster – fürs ganze Jahr 2016, für die ersten 19 Runden der Saison 2016/17. In der laufenden Spielzeit sank der FCW mit der Niederlage im Tessin auf einen Schnitt von weniger als einen Punkt pro Spiel – 19 Matches, 18 Punkte. Vergleichbar mies war der FCW seit der Abstiegssaison 1997/98 nur einmal. Das war in der absoluten Krisensaison 2002/03, als es in der Anfangszeit des Präsidenten Hannes W. Keller in erster Linie darum ging, den Verein zu retten; als er mit acht Punkten Abzug startete. Er gewann dann auf dem Platz in 36 Spielen 36 Punkte; er wurde Letzter der Abstiegsrunde der Nationalliga B. Aber abgestiegen ist keiner, weil Lausanne und Lugano Konkurs anmeldeten.

Acht Jahre ist es her – und es lief die letzte Saison unter Trainer Mathias Walther –, dass der FCW elf Ligaspiele sieglos blieb. Jetzt sind es zehn Matches ohne Dreier. Letztmals gewonnen hat der FCW – vom 2:1 gegen den FC Chiasso im Cup abgesehen – am 26. September. An jenem Montagabend schlug er Servette mit einer sehr starken zweiten Halbzeit in einem insgesamt guten Spiel 3:2. Danach war der FCW mit 14 Punkten aus dem ersten Meisterschaftsviertel Fünfter, Servette mit sieben Punkten Achter. Mittlerweile sieht das ganz anders aus: Die Genfer schoben sich mit 21 Punkten aus zehn Spielen locker am FCW vorbei auf Platz 3; der wiederum rutschte mit seinen vier Unentschieden und sechs Niederlagen auf den zweitletzten Platz ab. Nur der FC Zürich hat in dieser Zeit mehr ge-punktet als Servette; nicht einmal der souveräne Tabellenzweite Neuchâtel Xamax schaffte das.

Servette mit breiter Brust

Und heute kommen die Genfer auch noch mit der breiten Brust, am Montagabend als erste Schweizer Mannschaft in dieser Saison den FCZ geschlagen zu haben – 2:1 mit einer vor allem defensiv disziplinierten Leistung. Das war ein Signal des neuen Trainers Meho Kodro, eines 50-Jährigen aus Bosnien-Herzegowina, der seine Karriere als Trainer grösstenteils in Spanien machte. Dort bei Real Sociedad San Sebastian aber als Assistent, Nachwuchs- und «Zwei»-Trainer. Als Spieler war er Internationaler in der Endphase Jugosla-wiens und dann in den ersten Jahren Bosnien-Herzegowinas.

Er folgte Ende Dezember auf den jungen Aufstiegstrainer der Genfer Anthony Braizat, dem die Vereinsleitung erklärtermassen nicht zutraute, den nächsten Aufstieg zu schaffen – nicht mehr, wie im vergangenen Frühjahr, von der Promotion in die Challenge League, sondern in der kommenden Saison in die Super League. Denn das ist das klare Ziel des Altmeisters aus der Romandie. Heute kommen die Genfer mit einer Mannschaft, die dafür wohl noch kaum ausreicht. Immerhin gibts wieder einer aus dem eigenen Nachwuchs, der für höhere Aufgaben geeignet erscheint. Der zentrale Mittelfeldspieler Yassin Maouche (19) entwickelte sich in dieser Saison erstaunlich. Offensichtlich ist er bereits im Blick des FCZ. Dass Maouche keinen längerfristigen Vertrag hat, sondern einen, der im Sommer ausläuft, macht ihn zu einem besonders attraktiven Ziel. Immerhin, Topskorer Jean-Pierre Nsame wäre nicht ohne ­ordentliche Ablösesumme zu verpflichten.

«Wir müssen liefern»

«Wir müssen liefern», liefert beim FCW Trainer Christ die Formulierung zum Spiel. Er wird seine Mannschaft sicher ändern, denn im zentralen Mittelfeld wird Kreso Ljubicic nicht spielen. Er pausierte unter der Woche vorübergehend mit dem Training, er war in Chiasso aber auch die grösste Enttäuschung – als einer, der als Leader geholt wurde. Marco Mangold trainiert zwar wieder, ist aber noch nicht matchfit.

Es ist also davon auszugehen, dass Nachwuchsmann Tiziano Lanza (22) seine Chance als «Sechser» erhält. Er steht vor seinem erst zweiten Einsatz von Beginn weg, dem ersten zu Hause. Im Herbst spielte er zusammen mit Nicola Sutter, der heute noch nicht wieder verfügbar ist, beim 1:1 in Aarau. Seither gabs keine «Doppelsechs» mehr, die so ordentlich dichthielt. Ein weiteres Ergebnis des Fehltritts in Chiasso müsste sein, dass Romain Dessarzin nach schwacher Vorstellung nicht wieder beginnt.

Klar ist: Es wird ein «klassischer» Abstiegskampf auf der Schützenwiese sein, der erste seit dem Mai 2011, als Rainer Bieli dem FCW mit seinem Fallrückzieher zum 1:0-Sieg gegen den FC Biel in der zweitletzten Runde den Klassenerhalt sicherte. Es ist, wie es der Jargon nennt, «eine Reaktion» der Winterthurer zu verlangen, auch kämpferisch. Eines allerdings kann ihnen an diesem Wochenende nicht passieren: Dass ihnen der FC Schaffhausen auf die Pelle rückt. Denn dessen Heimspiel gegen Wil wurde verlegt, die Eröffnung des neuen Stadions folgt erst in zwei Wochen – gegen den FCW womöglich in einem nächsten «klassischen» Abstiegskampf.

