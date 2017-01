FCW: Warten auf «Schnäppchen»

Einen Mann fürs Abwehrzentrum und einen fürs Toreschies­sen zu holen für die Rückrunde, die zu einem Abstiegskampf zu werden droht – angefangen mit dem Spiel des Drittletzten aus Winterthur beim Zweitletzten aus Chiasso am 4. Februar. Das waren die Absichten des FCW zu Beginn der Winterpause. Nach den ersten zehn Trainingstagen, nach drei Testspielen und kurz vor der Abreise ins einwöchige Trainingslager auf Malta ist nun zu sagen, er sei von diesem Transferziel noch weit entfernt.Denn nach dem 1:3 am Samstag im dritten Vorbereitungsspiel gegen die Grasshoppers ist diese Bilanz zu ziehen: Neben Mittelfeldspieler Marco Mangold, der mit seinem Fussbruch noch eine Zeit lang fehlt, sind auch Innenverteidiger Daniele Russo (Knie, für mindestens sechs Wochen), Stürmer Manuel Sutter (Oberschenkel) und auch schon wieder Karim Gazzetta verletzt. Überdies trainiert Nachwuchsverteidiger Julian Roth noch nicht ­wieder.

Verpflichtet ist das Basler Mittelfeldtalent Arxhend Cani, der allerdings eher als Perspektivspieler denn als Soforthilfe zu sehen ist. Und verpflichtet ist, wenn nicht doch noch ein Angebot etwa aus den USA dazwischenkommt, Rückkehrer Nick von Niederhäusern. In seinem Fall lässt sich sagen, er sei als beidseits verwendbarer Aussenverteidiger ein eindeutiger Gewinn.

Hebib und zwei Absagen

Getestet wurde ein Trio: Der bereits 34-jährige brasilianische Stürmer Rodrigo Tosi spielte beim 1:4 in St. Gallen, beim 5:1 gegen YF Juventus und nun gegen GC dreimal eine Halbzeit. Er schoss kein Tor, kam kaum in den Abschluss, nach Jahren in Asien hat er auch physisch Rückstand – also wurde ihm noch am Samstag beschieden, er sei kein Thema mehr. Diese Auskunft erhielt auch der junge deutsche Innenverteidiger David Roesler (21) aus dem Fundus des FC Wil, der zweimal eine Halbzeit spielte; nicht schlecht, aber keine Verstärkung.

Bleibt Zlatko Hebib (26), der zweimal 90 und einmal 45 Minuten spielte – und dies im Stil eines Mannes, den man sich zumal nach Russos möglicherweise langfristigem Ausfall sehr wohl als Ergänzung vorstellen kann, aber kaum als die Verstärkung, die dem Verein eigentlich vorschwebte. Also ist der Entscheid in seinem Fall noch nicht gefallen.

Noch ists ja auch so, dass namhaftere Kandidaten abwarten, ob sie – bis Ende Monat – ein Angebot aus dem Ausland erhalten oder dann eines aus der Super League. Und erst dann einen Verein wie den FCW in Betracht ziehen, wenn sich diese Hoffnungen nicht erfüllen. Noch also, liesse sich sagen, ist die Zeit für Schnäppchen noch nicht gekommen – nicht für einen Verein wie den FCW, dessen finanzielle Möglichkeiten zurzeit keine grösseren Sprünge erlauben. Der Rivale Chiasso hat, mit Rücksicht auf die Finanzen, in den letzten Tagen ja auch seine zwei hoffnungsvollsten Talente an den FC Sion verkauft, den Innenverteidiger Ivan Lurati (19) und den Aufbauer Nikola Milosavljevic (20).

Die «einfachen» Gegentore

So verlor am Samstag auf dem Kunstrasen des GC/Campus in Niederhasli eine FCW-Mannschaft, die von den Wunschvorstellungen auch deshalb weit entfernt war, weil von Niederhäusern angeschlagen pausierte, Kreso Ljubicic und Silvio wegen Krankheit kurzfristig ausfielen, der Captain Patrik Schuler nach langer Verletzungspause erst einen halbstündigen Teileinsatz machte.

Verloren hat der FCW, weil er drei sehr «einfache» Tore zuliess: Beim 0:1, das schliesslich Nicolas Hunziker schoss, brachte ein weiter Pass Numa Lavanchy freistehend vor Goalie David von Ballmoos, begleitet wurde er nur vom Kollegen Hunziker. Das 2:0 leitete von Ballmoos mit einem groben Fehlpass ein, der ihm wohl deshalb unterlief, weil er schon angeschlagen war. Er wurde gleich danach ausgewechselt. Und das 3:1 gestand Hebib dem Gegner Ridge Munsy zu, weil er ein Kopfballduell kampflos verlor.

Weil die Grasshoppers, zumal in Abwesenheit Kim Källströms und Marko Basics, auch nicht annähernd die Ressourcen für zwei Teams haben, aber dennoch bei Halbzeit durchwechselten, war ihre spielerische Gesamtleistung durchzogen. Vor allem aber werden sich die Zuschauer gesagt haben, Matches bei solchen hochwinterlichen Bedingungen seien grundsätzlich vernachlässigbar. ()