FCW erkämpft sich beim FCZ einen Punkt

Nach diesem zweiten Kantonszürcher Challenge-League Derby der Saison waren am Ende beide Mannschaften nicht gänzlich zufrieden. Der FCW auf der einen Seite war Nahe an der grossen Überrschung gewesen. Nur fünf Minuten fehlten den Winterthurern um beim Leader drei wertvolle Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu holen. Nach dem Ausgleich durch Dwawmena in der 86. MInute war es immerhin noch einer. Trotzdem verbleibt man auf dem letzten Platz.

Auf der anderen Seite hatte der FC Zürich nach den Gegentoren von Luca Radice (39.) und Manuel Sutter (75.) zwar zweimal einen Rückstand aufgeholt, doch glücklich waren sie beim Stadtklub nach dem 2:2 dennoch nicht. Das Chancenplus nach der Pause war derart eklatant, dass der Favorit das Spiel noch hätte gewinnen müssen. Mittelfeldspieler Burim Kukeli vergab mit einem abgefälschten Schuss in der Nachspielzeit die siebte klare Gelegenheit des FCZ.

Das 2:2 war dann letztlich gleichwohl Dokument, dass es dem Leader der Challenge League in der Rückrunde weiterhin an Schwung fehlt. Die Hälfte seiner Spiele hat der FCZ nicht gewonnen.

Kein Glück bei Schiedsrichterentscheidungen

Der FCW hatte bei zwei heiklen Schiedsrichterentscheiden kein Glück: Schon nach neun Minuten wurde ein Treffer wohl fälschlicherweise wegen Offsides annulliert und in der 80. Minute hätte es nach einem Zweikampf zwischen Sutter und FCZ-Verteidiger Umaru Bangura wohl Penalty für Winterthur geben müssen.

Umkämpft und umstritten: Auch in dieser Szene schenken sich der zweifache FCZ-Torschütze Dwamena und Winterthurs Guillaume Katz nichts.

Hoffnungen im Kampf gegen den Abstieg, dürfte dem FCW machen, dass es eine Mannschaft gibt, die noch weit schlechter in Form ist als die Winterthurer. Im freien Fall befindet sich nämlich der von Finanzsorgen geplagte FC Wil. Das 1:3 gegen Chiasso war die sechste Niederlage der Wiler in Folge. Die Reserve auf den Abstiegsplatz beträgt nur noch fünf Punkte.

Ärgerlich für Winterthur bloss, dass es sich bei den gegen siegreichen Tessinern ebenfalls um einen Konkurrenten im Abstiegskampf handelt, der mit diesem Sieg seinen Vorsprung auf den FCW auf drei Punkte auszubauen vermag. (huy/SDA)