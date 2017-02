FCW erleidet Rückschlag im Abstiegskampf

Nach drei Niederlagen und einem Unentschieden ist der FC Schaffhausen in der Challenge League bei der Einweihung des neuen Stadions im Herblingertal - ausgerechnet gegen den FC Winterthur - zum Siegen zurückgekehrt.

Alle Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Shkelqim Demhasaj (in der 50. Minute mit einem Penalty) und der ehemalige FCW-Junior Steven Lang (79.) erzielten die Tore zur Schaffhauser 2:0-Führung. Der FCW, in seinem zweiten Spiel unter dem neuen Trainerduo Umberto Romano und Dario Zuffi, konnte erst in der 94. Minute durch einen Penalty Silvios verkürzen. Der Stadiontaufe wohnten 7700 Zuschauer bei.

Mit dem ersten Sieg unter Trainer Murat Yakin verkürzten die Schaffhauser den Rückstand auf Chiasso, den Zweitletzten, auf einen Punkt. Beide Teams weisen die gleiche Anzahl Spiele auf. Der FCW, auf dem drittletzten Rang liegend, hat ein Spiel mehr ausgetragen, seine Reserve auf die Schaffhauser ist durch diesen Rückschlag im Abstiegskampf auf vier Punkte geschrumpft.

Neuchâtel Xamax, das als einzige Mannschaft den sofortigen Wiederaufstieg des FC Zürich noch verhindern könnte, erfüllte die Pflicht mit einem 3:1-Heimsieg gegen Wil. Unmittelbar vor dem 3:1 durch Pedro Teixeira nach 64 Minuten vergaben die St. Galler eine erstklassige Chance zum Ausgleich. Der Erfolg der Neuenburger war verdient. (sda/red) (sda/red)