FCW erzwingt Sieg gegen Wohlen

Dem neuen Trainerduo des FCW ist der Einstand gelungen: Am Mittwoch hatten Umberto Romano und Dario Zuffi erstmals mit der Mannschaft gearbeitet, im Montagsspiel der Challenge League konnten sie bereits den ersten Sieg feiern. Das 2:1 gegen Wohlen, der erste Erfolg des FCW nach einer Durststrecke von zehn Spielen und zwei Niederlagen zum Rückrundenauftakt, war vor allem einer Steigerung in der zweiten Halbzeit zu verdanken. Da schoss Luka Sliskovic in der 66. Minute den Ausgleich zum 1:1 und knapp zehn Minuten darauf verwandelte Silvio einen Foulpenalty zum 2:1.

Der Einfluss des neuen Trainerduos war bei den Toren direkt spürbar: Sliskovic schoss seinen Treffer nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung. Und Manuel Sutter, der zur zweiten Halbzeit ins Spiel gekommen war, belebte die FCW-Offensive spürbar und holte den Penalty heraus, der zum 2:1 Silvios führte.

Wichtig war, dass der FCW in der zweiten Halbzeit wesentlich mehr Bälle in den Strafraum Wohlens brachte. Zuvor war das Bemühen, schneller nach vorne zu kommen, zwar auch sichtbar, doch es fehlte an der Präzision und Konsequenz. Und hinten führte ein erster schwerer Fehler zu einem Lattenschuss von Miguel Castroman, ein zweiter ermöglichte demselben Spieler in der 38. Minute das Führungstor für die Aargauer.

Aber weil der FCW sich deutlich verbessern konnte, fuhr er schliesslich drei wichtige Punkte ein. Er rückte damit auf Rang 8 vor und erhöhte seinen Vorsprung auf den Tabellenletzten Schaffhausen auf sieben Punkte. Das und die Leistung der zweiten Halbzeit erlauben es den Winterthurern, am Samstag ruhigeren Gewissens zum kapitalen Spiel nach Schaffhausen zu reisen, wo dann das neue Stadion im Herblingertal eröffnet wird.