FCW gewinnt letzten Test

Der FC Winterthur hat sich beim 1:0-Erfolg gegen Austria Lustenau, den Dritten der zweithöchsten Liga Österreichs, vor allem mit Defensivarbeit beschäftigen müssen. Denn auf dem Kunstrasen der Schützenwiese war es vor allem der Gast aus Vorarlberg der den Ton angab und sich auch Chancen erarbeitete, genug jedenfalls um die Heimreise nicht als Verlierer antreten zu müssen.

Dass der FCW diesen Match gewann, hatte er Silvio zu verdanken. Der traf nach einer Viertelstunde mit einem direkt und flach verwandelten Freistoss ins Netz. Ansonsten gelang den Winterthurern nach vorne nicht allzuviel. Vor allem in der ersten Hälfte gelang den Winterthurern nach vorne sonst nicht viel, weil die Bälle zu früh verloren gingen. Nach der Pause war das etwas besser.

In der Innenverteidigung spielte Neuzugang Zlatko Hebib, zunächst an der Seite von Julian Roth und dann neben Patrik Schuler. Für die zweite Halbzeit wurde auf der linken Flanke der 25-jährige Rafinha nochmals gestestet. Auf der anderen Seite kam von der 70. Minute an Trainingsgast Innocent Emeghara zum Einsatz.