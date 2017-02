FCW leistet sich in Chiasso einen Fehlstart

Silvio hatte den FCW in der 4. Minute in Chiasso in Führung gebracht. Dann allerdings war die Reihe an den Tessinern. Deniz Mujic, der vom FC Lugano ausgeliehene Aussenverteidiger Simone Belometti nach einem schönen Sololauf und Juventus-Leihspieler Younes Bnou Marzouk erzielten zwischen der 30. und der 49. Minute die Tore zum 3:1. In der Schlussphase erhöhte Bnou Marzouk, der das 2:1 vorbereitet hatte, auf 4:1.

Mit diesem Sieg schloss der FC Chiasso nach Punkten zum FCW auf und verdrängte diesen auf den zweitletzten Platz der Tabelle.

Der in der Winterpause personell durchgeschüttelte FC Wil blieb zum siebten Mal in Folge ohne Sieg. Im Heimspiel gegen Le Mont bekamen die 580 Zuschauer magere Kost geboten. Folgerichtig trennten sich die beiden im Mittelfeld klassierten Teams mit einem 0:0. Es war Le Monts erster Punktgewinn in Wil im siebten Anlauf. (sda)