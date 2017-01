FCW-Start mit zwei Neuen

Sehr viel hat sich nicht getan beim FCW zwischen dem 0:2 gegen den FC Zürich im letzten Spiel 2016 und dem (Trainings-)Start ins Jahr 2017 am Donnerstagmorgen. Immerhin stehen zwei Neue auf dem Trainingsplatz, von denen einer auch verpflichtet ist. Und ein dritter, der altbekannte Nick von Niederhäusern, steht vor der Rückkehr zum Verein.Der Neue mit Vertrag ist ein Perspektivspieler fürs offensivere Mittelfeld, der U21-Nationalspieler Arxhend Cani, der im Sommer 20 wird und aus dem Fundus des FC Basel kommt. Cani gehörte seit der U15 praktisch jeder nationalen Nachwuchsauswahl an, zuletzt spielte er 60 Matches in der Promotion League für die U21 des Meisters. Bei dem hat er einen Vertrag bis Sommer 2018, so lange läuft auch sein Leihvertrag mit dem FCW.

Exotische Wendungen

Einstweilen nur Trainingsgast ist ein Stürmer, der morgen 34 wird und also zu den Älteren der Gilde zählt: Es ist der Brasilianer Rodrigo Tosi, der von 2009 bis 2011 eine gute Zeit bei Lausanne-Sport hatte – als Teamkollege von Guillaume Katz, Michel Avanzini und Silvio, die er alle heute auf der Schützi wiedersieht. Im ersten Jahr trug er Tore bei zur Qualifikation für den Cupfinal, im zweiten kamen die Waadtländer in die Gruppenphase der Europa League und stiegen in die Super League auf. Danach nahm Tosis Karriere eher exotische Wendungen, denn er spielte im Iran, in der Liga Singapurs und zuletzt kurze Zeit in Indonesien.

Schon fast während der ganzen Vorrunde trainierte Nick von Niederhäusern beim FCW, für den er nach seiner Zeit im Nachwuchs von 2007 bis 2013 145 Pflichtspiele (ohne Tor) bestritten hat. Er tat es als vertragsloser Gast, nachdem er nach drei Jahren mit 94 Pflichtspielen und gar zwei Toren für den FC Vaduz keinen Vertrag mit den Liechtensteinern mehr hatte eingehen mögen. Er fand aber keinen neuen Job, der ihm zusagte; für die nordamerikanische Liga MLS hätte er sich beispielsweise interessiert. So sieht es nun danach aus, als kehre er zum FCW zurück. Bei dem war er mehrheitlich Rechtsverteidiger, manchmal auch zentraler Mittelfeldspieler.

D’Angelo vor Abgang

Aus dem Kader des Herbsts werden heute alle erwartet, auch Gianluca D’Angelo, der in den Planungen des Trainers Sven Christ eigentlich keine Rolle mehr spielt und sich einen neuen Verein suchen darf. «Er hat seinen Status verloren,» sagt Christ über den Mittelfeldspieler, der als erste Wahl in die Saison ging. Schon am Freitag um 11 Uhr ist das erste Testspiel vorgesehen, beim FC St. Gallen. Am kommenden Mittwoch kommt YF Juventus auf die Schützi. Für eine Woche nach Malta fliegt die FCW-Delegation eine Woche später. ()