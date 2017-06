Girolas Penaltytor verhilft Weisslingen zum Ligaerhalt

Weisslingen – Effretikon 1:0 (0:0). – Effretikon hatte in der 28. Minute die Chance, per Penalty in Führung zu gehen. Romario Giger vergab aber kläglich. In der zweiten Halbzeit sprach der Schiedsrichter auch Weisslingen einen Penalty zu. Fabio Girola verwertete lässig zum 1:0. Die Führung ging in Ordnung, zumal die Gastgeber jeden Zweikampf annahmen. Weil Weisslingen kompakt verteidigte, blieb es beim denkbar knappen 1:0. Im Jubel der Fans ging der Abpfiff beinahe unter. Die Freude über den realisierten Klassenerhalt war riesig. «Wir haben gekämpft und uns diesen Sieg verdient. Wir sind einfach nur glücklich, den Klassenerhalt geschafft zu haben», freute sich Weisslingens Interimstrainer Oliver Büchler.

Dielsdorf – Wülflingen 5:2 (1:1). – Die bereits als Absteiger feststehenden Wülflinger nutzten die Partie bereits, um einige neue Spieler zu testen. Dielsdorf hatte in der ersten Hälfte leichte spielerische Vorteile und ging durch Armando Bundebele 1:0 in Führung. Aber Wülflingen schaffte den Ausgleich noch vor der Pause durch Lukas Manojlovic (45.). In der zweiten Halbzeit war Wülflingen zunächst besser. Dielsdorf ging in der 66. Minute aber entgegen dem Spielverlauf 2:1 in Führung. Mit dem 3:1 in der 78. Minute war die Luft bei Wülflingen endgültig draussen. Mit einem Doppelschlag in der 85. und 87. Minute erhöhte Dielsdorf auf 5:1. Bruno Randò schliesslich traf zum Endstand von 5:2. «Wir sind froh, dass die Saison vorbei ist und wir mit dem Neuaufbau beginnen können», erklärte Wülf­lingens Trainer Simon Sager.

Wallisellen – Seuzach 2 3:2 (3:0). – Im Fernduell um den Aufstieg gegen Rümlang war Wallisellen auf einen Sieg angewiesen und drückte entsprechend aufs Tempo. Mit drei Toren in der ersten Halbzeit zugunsten Wallisellens schien die Partie früh entschieden. Die Seuzacher steigerten sich jedoch und verkürzten nach 54 Minuten durch Bryan Frei. Der Anschlusstreffer fiel aber zu spät, um nachzulegen. In der 93. Minute erst gelang Florian Schwerzmann das 3:2.

Embrach – SV Rümlang 1:4 (1:4). – Trotz leichtem Chancenplus für die Rümlanger war es Embrach, das die Führung markierte. De Filippo traf mit einem Lobball aus rund 25 Metern zum 1:0 (43.). Kurz darauf war es erneut De Filippo, der beinahe auf 2:0 erhöht hätte, doch sein Kopfball landete am Gestänge. Rümlang, das gewinnen musste, um den Aufstieg in die 2. Liga zu sichern, setzte nach der Pause alles auf eine Karte wurde nach rund einer Stunde mit dem 1:1 belohnt. In der Schlussviertelstunde erhöhten die Gäste die Kadenz noch einmal: Mit drei Toren in der Schlussphase sicherten sie sich schliesslich den verdienten Sieg und somit den Aufstieg.

Neftenbach – Kloten 2:3 (0:2). – Dieses Kehrausspiel stand ganz im Zeichen des Abschieds zweier langjähriger Neftenbacher. Roman Haas und Roger Huggler bestritten ihr letztes Spiel im Fanionteam des FCN. Mit einem Doppelpack innert zwei Minuten (43./44.) lancierte Kloten die Partie. Neftenbach reagierte unmittelbar nach der Pause. Ryan Storz verkürzte nach einem Eckball per Kopf. Wenig später bot sich Hugg­ler die Gelegenheit, auszugleichen. Sein Penalty wurde allerdings vom Klotener Torhüter pariert. Nach 76 Minuten aber gelang Jetlir Grabovci das 2:2. In der Nachspielzeit hatte Wisse­kerke gar den Siegtreffer für Neftenbach auf dem Fuss, scheiterte jedoch alleine vor dem Torhüter. Stattdessen lancierte Kloten noch einen Angriff und erzielte den Siegtreffer in letzter Sekunde.

Niederweningen – Bassersdorf 2 1:1 (1:0). – Niederweningen ging mit der ersten Chance in Führung. Die Bassersdorfer waren zwar die spielerisch bessere Mannschaft, wurden aber nur selten gefährlich. In der 78. Minute immerhin gelang Bassersdorf durch Flavio Pfister das 1:1, was ein gerechtes Resultat war.

Phönix Seen 2 – Ellikon Marthalen 3:1 (3:1). – Ganz im Zeichen des Abschieds von «Kult-Trainer» Sepp Roth stand das abschliessende Saisonspiel des FC Phönix Seen 2 gegen Ellikon Marthalen. Und Roths Mannschaft enttäuschte ihn zum Abschluss seiner zehnjährigen Amtszeit nicht. Nach einer fantastischen ersten Halbzeit mit einem frühen Treffer durch Philipp Keller (3.) sowie einem Doppelpack von Dejan Tomic führten die Gastgeber 3:1. Dies war gleichzeitig das Endergebnis, weil Ellikon Marthalen auch in der zweiten Hälfte nicht wirklich ins Spiel fand und Phönix seine Konterchancen ungenutzt liess. Kurz vor Schluss wurde dann auch noch Roth – auf Wunsch der Mannschaft – eingewechselt. Der 57-Jährige hätte mit einem feinen Pass beinahe noch das 4:1 eingeleitet. In der kommenden Saison wird Roth beim Drittligisten SC Aadorf an der Seitenlinie stehen.

Oberwinterthur – SV Schaffhausen 2 4:5 (0:2). – Für einmal ein Spektakel ohne Happy End zeigte der FC Oberwinterthur im Abschlussspiel gegen die SVS-Reserven. Zur Halbzeit lag die Batir-Elf 0:2 im Rückstand, und als die Gäste nach dem Seitenwechsel auf 4:0 erhöhten, schien die Partie entschieden. Aber dem FCO gelang fast noch die Wende, obwohl Trainer Ertugrul Batir das letzte Aufgebot aufs Feld schickte. Angeführt von Pascal Geitner, der insgesamt dreimal traf, kam Oberi auf 3:4 heran, ehe der «Spielvi» der entscheidende fünfte Treffer gelang. «Die Mannschaft hat Charakter gezeigt, aber die Vier-Tore-Hypothek wog am Ende dann doch zu schwer», analysierte FCO-Trainer Batir die Partie. Für ihn war es die Abschiedsvorstellung: In der kommenden Spielzeit wird Batir nämlich Co-Trainer beim FC Wiesendangen und übergibt sein bisheriges Amt dem jetzigen FCW-Trainer Gianni Lavigna.

Elgg – Rafzerfeld 1:2 (1:0). – «Wir wollten die Saison mit einem guten Spiel beenden. Dies ist uns über weite Strecken gelungen. Leider hat es für einen Punktgewinn nicht gereicht», zog Elggs Trainer Timur Bayrakdar Bilanz. In der 11. Minute hatte Rafzerfeld Glück, dass Elgg nur die Latte traf. Doch in der 37. Minute erzielte Fabian Cecchini nach herrlichem Zuspiel von Michel Bühler das 1:0. Nach der Pause trafen die Gastgeber zwei weitere Male. Doch der Schiedsrichter aberkannte beide Treffer. Weil in der 75. Minute Robin Küderli das 1:1 erzielte und Marco Hanselmann in der 82. Minute nachlegte, gewann Rafzerfeld das Spiel trotzdem noch 2:1, was nötig war, um Rang 1 vor der SV Schaffhausen 2 zu halten und in die 2. Liga aufzusteigen. Elggs Trainer Bayrakdar zeigte Grösse. «Gratulation an Rafzerfeld, sie spielten eine starke Saison. Ich wünsche ihnen viel Erfolg in der 2. Liga.»

Winterthur 2 – Feuerthalen 0:5. – Dass Winterthur nach nur einem Jahr in der 3. Liga wieder absteigen würde, war bereits vor der Partie Tatsache. Feuerthalen hingegen hatte noch Hoffnung, mit einem Sieg die Klasse zu halten. Diese zerschlug sich, weil Neunkirch gegen Büsingen 3:0 gewann. Der FCW hatte durch Gimmel die Chance zur Führung, der aber scheiterte zweimal. Feuerthalen ging nach einer halben Stunde in Führung, nahm den Schwung mit und erzielte in regelmässigen Abständen die weiteren Tore. ()