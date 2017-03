Seuzachs erster Sieg – im sechsten Anlauf

Der Seuzacher Jubel war gross – auf dem Platz und auf der Schützi-Tribüne, wo Heimspielatmosphäre herrschte. Zum einen hatte ihre Mannschaft in der zweiten Hälfte ihrer dritten Saison in der 1. Liga erstmals gegen die U21 des FCW gewonnen; zum andern waren das nach einem reichlich missglückten Herbst die ersten Punkte im Abstiegskampf. Den FCW hat Seuzach fürs Erste schon mal auf den letzten Platz verdrängt.

Die Seuzacher begannen auf dem Naturrasen des Schützi-Hauptplatzes besser als die Winterthurer, die sich zwar auf dem weitläufigeren Gelände bessere Chancen ausgerechnet hatten, aber nach Wochen des Trainings auf Kunstrasen offensichtliche Anpassungsschwierigkeiten zeigten. Überdies fiel die erste Halbzeit noch in die letzte Phase des Föhnsturms – den die Seuzacher im Rücken hatten.

Auf jeden Fall begannen sie bissig, nicht so fehlerhaft wie die Winterthurer. Und nach einer Viertelstunde führten sie, durch einen Treffer Patrick Widmers, der wenig später noch einen Pfostenschuss folgen liess und überhaupt, solange die Kräfte reichten, auffiel. Das 0:1 zur Pause war gerechtfertigt, «denn wir spielten eine sehr schlechte Halbzeit, auch ich persönlich», wie Savvas Exouzidis, der neue Spielertrainer der U21, zugab. Er sagte allerdings auch, «dass wir danach eine gute zweite Halbzeit machten. Nur schossen wir die Tore nicht.»

So wars. In der zweiten Hälfte war der FCW klar besser, er hatte mehr als genug Chancen, dem Spiel eine Wende zu geben, zumal seine konditionelle Überlegenheit allmählich offensichtlich wurde. Aber vor allem Sandro Stalder oder Jordi Nsiala, einmal auch Rafhinha vergaben beste Chancen. Mehr als einmal stand ihnen auch Ramon Frauenfelder im Weg, der Seuzacher Torhüter, der einen guten Match machte.

Zu wenig überzeugend

Beim FCW trafen also auch jene nicht, die aus dem «Eins»-Kader abgestellt waren. Nsiala hätte diesen Match nicht ohne Tor beenden dürfen. Von «oben» kamen auch Robin Kamber und Tiziano Lanza fürs zentrale Mittelfeld. Auch sie überzeugten (zu) wenig, Kambers Auftritt war unzureichend. Aber auch Exouzidis stellt sich – zu Recht – vor, künftig mehr einwirken zu können. Er muss es.

Weil seine Angreifer also trotz ausreichend Chancen kein Tor zustande brachten, widerfuhr ihnen, was für solche Gelegenheiten typisch ist: Sie kassierten noch ein Gegentor, das den Match ein paar Minuten vor Schluss dann entschied. Einen ersten Ball konnte Yannick Bünzli noch abwehren, für den Abpraller stand Kevin Honegger bereit. So ist der FCW Tabellenletzter in der Challenge League wie in der 1. Liga. Neun Niederlagen in Folge sind fürs Erstligateam eine grausame Serie – die erste Aufmunterung für den Abstiegskampf erhielt an diesem Tag der FC Seuzach. ()