Verdientes 2:2 für den FC Seuzach

Acht Punkte aus vier Spielen hat Seuzach seit dem Beginn der zweiten Saisonhälfte gesammelt und damit nur einen weniger als in der gesamten Vorrunde. «Das gibt uns natürlich Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben», sagte Trainer Markus Wanner. «Erneut haben wir nach einem Rückstand noch gepunktet, diesmal sogar nach einem 0:2.»

Dass Seuzach den Rückstand durch zwei Elfmeter egalisierte, mag auf dem Papier schmeichelhaft aussehen, die Punkteteilung war am Ende allerdings das gerechte Ergebnis. Seuzach spielte den gepflegteren Fussball und hatte auch optisch mehr vom Spiel, blieb in der Nähe des Sechzehners allerdings meist blass. Thalwil indes zeigte sich effizient, vor allem in der zweiten Halbzeit aber zu passiv, um sich einen Sieg zu verdienen. Am Ende hätte die Partie noch auf beide Seiten kippen können, doch während Kevin Honegger den Siegtreffer in der Nachspielzeit verpasste, hielt Keeper Ramon Frauenfelder auf der anderen Seite des Feldes das Unentschieden fest.

Kijametovics Penaltys

In der ersten Halbzeit waren Torszenen Mangelware, und so war es auch bezeichnend, dass Thalwil nach einem stehenden Ball in Führung ging. Weil die Seuzach-Defensive nach einem Corner kollektiv schlief, war Rinor Avdyli ohne Probleme in der Lage, den Ball zur Führung ins Tor zu köpfen. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste zwar mehr vom Spiel, doch Thalwil machte die Tore. Nach einer Stunde und einem langen Ball in die Spitze entwischte Torjäger Zahir Idrizi und markierte die vermeint­liche Vorentscheidung. Dass der Schieds­richter nur eine Minute später auf den Punkt zeigte und den Gästen damit den Anschluss durch Amel Kijametovic ermöglichte, unterstützte Seuzachs Aufholjagd enorm. Plötzlich war das Momentum jetzt nämlich aufseiten der Gäste, die sich allerdings trotz Feldüberlegenheit weiter schwer taten, zu Chancen zu kommen. Symptomatisch fiel auch der zweite Treffer per Penalty, nachdem der Ball Avdyli im Strafraum an die Hand gesprungen war.

Dass Seuzach gleich zwei Elfmeter zugesprochen bekam, war zweifelsfrei etwas glücklich, durch den Willen und Kampfgeist, den die Mannschaft zeigte, aber auch nicht unverdient. «Dass Kijametovic dann so cool bleibt und beide Elfmeter verwandelt, ist auch nicht selbst­verständlich», lobte Wanner den Matchwinner, der bereits am Mittwoch gegen Wettswil-Bon­stet­ten das 2:2 erzielt hatte.

Trotz des Punktgewinns rutschte Seuzach in die Abstiegszone, weil die U21 des FCW in ­Locarno siegte. ()