Verteidiger Hebib zu Winterthur

Der 26-jährige Innen­verteidiger Zlatko Hebib, gebürtiger Kroate und ehedem Schweizer Junioren-Nationalspieler, ist nach drei Testspielen der zweite Neue in der bisher nicht eben durchschlags­kräftigen Transferkampagne des FCW. Hebib unterschrieb am Tag vor der Abreise ins Trainings­lager auf Malta bis Ende Saison.

Hebib war vereinslos seit dem Zusammenbruch des FC Biel im April 2016. Seine Ausbildung als Fussballer machte er bei den Grass­hoppers, die er im Sommer 2010 als U21-Spieler verliess. Seither waren die zweidreiviertel ­Jahre beim SV Babels­berg seine mit Abstand markanteste Zeit. Er war Stammkraft der Potsdamer, zuerst in der 3. Liga, nach dem Abstieg in der Regionalliga Nordost. Er brachte es auf 32 Challenge-League-Spiele für Yverdon und Biel, dazwischen auf vier Auf­tritte mit Servette in der Promotion League. Gegen den FCW spielte Hebib zweimal, 2010/11 mit Yverdon. Das eine Spiel war, im August 2010, sein Debüt in der Challenge League. Er wurde in der 66. Mi­nute eingewechselt und schoss zehn Minuten später mit einem Eigentor das 3:0 für den … FCW.

Die FCW-Delegation auf Malta wird nun also neben drei Tor­hütern 21 Feldspieler umfassen, darunter welche – wie Marco Mangold – die noch nicht fit sind. Einzig Daniele Russo fehlt. Er heilt seine Knieverletzung im Tessin aus. Das Trainerteam verstärkt U21-Coach Dario Zuffi. An dessen Stelle wird daheim Rückkehrer Savvas Exouzidis die U21 eine Woche lang anleiten. (hjs)