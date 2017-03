Wieder trifft der FCW auf den FCB

Der FCB kommt Anfang April auf die Schützenwiese, um ein weiteres Mal den ersten Cupsieg seit 2012 anzustreben. Schon damals spielten sie den Halbfinal in Winterthur – und siegten mit Schiedsrichterhilfe 2:1. Dann traten sie im Herbst 2014 wieder auf der Schützi auf, zu einem Sechzehntelfinal, den sie souverän 4:0 gewannen.

Für die Basler ist ein Auftritt in Winterthur sicher angenehmer als etwa einer in Sion. Und die Winterthurer hatten, wie es ihr Trainer Umberto Romano formulierte, eigentlich nur einen Wunsch: «Wir wollen einfach daheim spielen.» Das dürfen sie jetzt. FCW-Assistenztrainer, der Alt-Internationale Dario Zuffi, empfängt seinen Sohn Luca Zuffi, der für den FC Basel spielt.

Damit es am 25. Mai in Genf zum gleichen Cup-Final kommt wie 2012, müsste sich neben dem FCB auch der FC Luzern auswärts durchsetzen. Die Luzerner treten bei den Cup-Spezialisten des FC Sion an. Die Walliser sind in diesem Spiel dank des Heimvorteils leicht zu favorisieren.

Doch zumindest die Statistik spricht nicht unbedingt für den 13-fachen Cupsieger. Die Sittener haben schon in der letzten Saison den Cup-Halbfinal im Stade de Tourbillon verloren (gegen den FC Zürich) und unterlagen dem FC Luzern vor fünf Jahren vor heimischem Anhang ebenfalls im Halbfinal. red/sda