«Wir müssen uns wehren»

Die neuen Chefs in Fakten

Umberto Romano (44), Zürcher Oberländer italienischer ­Abstammung. Spielerstationen: FC Zürich, Wettingen 93, FC St. Gallen, FC Baden, FC Locarno und Malcantone Agno – mit den klar markantesten Zeiten bei der SR Delémont (1997 bis 2001), beim FC Wil (2001 bis ­Ende 2003) und beim FCW (1996/97, 2004 bis 2009).



Beim FCW machte er die fünf Jahre unter Mathias Walther mit; er war Captain und stand in jener Mannschaft, die 2006 den Cup-Halbfinal gegen den FC Sion erreichte (0:1 nach einem Lattenkopfball... Romanos beim Stande von 0:0). Mit Delémont und Wil stieg er jeweils in die Super League auf und spielte dort ­insgesamt zweieinhalb Jahre.

Als Trainer: 2009 bis 2011 bei Linth 04 (2. inter), 2011/12 beim FC Küsnacht (2. inter), 2012 bis 2015 beim FC Wohlen, je anderthalb Jahre als Assistent David Sesas und Ciri Sforzas. – Seit 2015 U18-Trainer beim FCW, mit dem Zwischenspiel als Interimstrainer mit Dario Zuffi Ende 2015 (3:1 in Chiasso, 1:0 gegen Biel).



Dario Zuffi (52), Winterthurer Fussballdenkmal aus Töss. Als Spieler Schweizer Meister 1986 und Cupsieger 1987 mit den Young Boys, Cupsieger 1993 mit dem FC Lugano, Basler Aufstiegsheld 1994. – Beim FCW zu Beginn und, von 1998 bis 2000, am Ende seiner Karriere. – 19 Länderspiele zwischen 1986 und 1997.



Als Trainer beim FCW ab 2002 bei der U16, ab 2004 bei der U21 – bis am Dienstag, mit einem dreijährigen Zwischenspiel von 2011 bis 2014, da er «nur» Assistent Boro Kuzmanovics beim «Eins» war. – Zwischenzeitlich auch Assistent von U21-Nationalcoach Pierluigi Tami. (hjs)