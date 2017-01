Da spielt eine Mannschaft, die etwas kann

Knapp ein Jahr nach einem absoluten Tiefpunkt, als sie in der WM-Vorqualifikation allzu schmählich an Holland scheiterten, gabs für die Schweizer Handballer endlich wieder mal Grund zur Feier. In der EM-Qualifikation im November hatten sie die Grössen aus Slowenien und Deutschland gefordert – aber zweimal verloren. Am Wochenende nun am 45. Yellow-Cup in der Eulachhalle «holten wir uns den Lohn für die Arbeit», wie Luka Maros feststellte.

Eine knappe Niederlage gestern im «Final» gegen den Olympia-Viertelfinalisten Brasilien hätte zwar nichts am grundsätzlich positiven Auftreten an diesem Vierländerturnier geändert. Aber es wäre, wie im November, halt wieder nur eine Ehrenmeldung gewesen. Doch damit gibt man sich nicht mehr zufrieden. Die Schweiz bezwang, personell arg ramponiert, den WM-Teilnehmer und konnte zum sechsten Mal die schwere Siegestreichel des Yellow-Cups entgegennehmen.

«Das war unser Moment»

Die Brasilianer traten in Winterthur mit jener Mannschaft an, die im August in Rio als Olympia-Viertelfinalist überzeugt hatte. Sie besitzt gehobenes internationales Format und benutzte den Yellow-Cup zur Vorbereitung auf die WM in Frankreich. Nach einem defensiv schwachen Schweizer Start – zumal gegen Linkshänder José Guilherme Toledo – führten sie 11:6. Dann festigten sich Michal Svajlen, Samuel Röthlisberger, Lucas Meister und Zoran Markovic zunehmend zu einer widerstandsfähigen Abwehr. Dies, vermehrte Torhüterparaden sowie die treffsicheren Meister, Marvin Lier, Dimitrij Küttel und endlich auch Luka Maros, sicherten vor 1700 begeisterten Zuschauern das 27:25 (14:14) und damit den Turniersieg.

«Die zwei grossen Fights am Freitag und Samstag gegen die Slowakei und Rumänien hatten viel Energie gekostet. Deshalb sind wir nicht richtig ins Brasilien-Spiel gekommen», erklärte Nationaltrainer Michael Suter. «Dann aber haben wir uns in bestechender Manier zurückgekämpft.» Er lobte «das Herzblut», das seine Leute vor allem auch in diesem letzten Match offenbarten. «Wir wussten: Das war unser Moment. Eine volle Halle, das Schweizer Fernsehen vor Ort, der Yellow-Cup, den wir endlich wieder einmal gewinnen konnten . . .» Und tatsächlich schafften es die Schweizer, im richtigen Moment beste Werbung für sich zu machen.

Tags zuvor hatten sie schon die Rumänen von Barcelonas Meistertrainer Xavi Pascual 25:19 (14:10) niedergerungen. Verdient. Die Basis bildete auch hier die Defensive. Sie und Portner merzten eigene technische Fehler aus. Die Abschlussquote war gut – bis auf jene von Luka Maros und Markovic, die mitunter falsche Entscheidungen fällten. Der Sieg blieb ungefährdet.

«Erst der Anfang»

«Diese Mannschaft hat sehr, sehr viel Potenzial», sagte Captain Manuel Liniger, der wegen einer Bauchmuskelverletzung nur Zuschauer war und sich die Siegerehrung von der Tribüne aus ansah. «Wenn man bedenkt, wie tief der Altersdurchschnitt ist. Das ist erst der Anfang von allem», ist der 210-fache Nationalspieler überzeugt. Die Mannschaft, die Suter nach seinem Amtsantritt im Frühling neu formiert hat, besitzt ein klares Gesicht und Strukturen. Sie hat einen Nationaltrainer, der weiss, wie dieser Sport läuft und wie er ihn seinen Leuten vermitteln muss. Sie ist nicht zu vergleichen mit der Schweiz-Ausgabe Januar 2016. «Jeder Spieler hat seine Aufgabe und jeder löst seine Aufgabe konzentriert und diszipliniert», lobt Ingo Meckes, der Chef Leistungssport des Verbandes.

Die Schweizer zeigten, dass die «heroische» 22:23-Niederlage im Hallenstadion gegen Europameister Deutschland keine von Euphorie gepushte Eintagsfliege war. «In den letzten Jahren gabs nach guten Spielen immer gleich wieder schlechte. Sehr cool, dass wir jetzt unsere Leistungen des Novembers weiterziehen konnten», betonte Liniger. An diesen drei Tagen in Winterthur erfolgte die Bestätigung, dass die Handball-Schweiz eine Nationalmannschaft hat, die etwas kann. Die 6:0-Abwehr hielt – ausser in der Startphase gegen Brasilien – stand und verursachte bei allen drei Gegnern einige Ballverluste. Portner war ebenfalls nur in jener Phase gegen Brasilien nicht auf der Höhe, ansonsten aber der beste Torhüter des Turniers. «Wir haben über die Defensive das Turnier gewonnen», betonte Meckes.

Offensiv kamen die Schweizer nicht ohne Taucher durch. Gegen die Slowakei wars am Anfang die ungenügende Chancenverwertung, gegen Rumänien und Brasilien häuften sich technische Fehler. Immer wieder aber fanden sie den Weg zurück zur Effizienz.

Sie schafften das, obschon das Personal immer knapper wurde. Die Aufbauer Andy Schmid, Lenny Rubin, Pascal Vernier, Ron Delhees und Nicolas Raemy fehlten. Die zweite Halbzeit gegen Brasilien fand ohne Roman Sidorowicz statt, der dem Spiel in allen drei Partien viel Schwung verliehen hatte und zu Recht zum attraktivsten Spieler des Turniers gewählt wurde. Er hatte sich den Fuss übertreten. Zudem fiel Rechtsaussen Cédrie Tynowski mit einer Knieverletzung aus. Alles konnte kompensiert werden. Die Qualität genügte, um in der Endphase auch Brasilien zu bezwingen. «Wir haben die Breite in der Mannschaft», durfte Meckes feststellen. Den nachhaltigsten Eindruck hinterliessLucas Meister. Der 20-jährige Kreisläufer war nicht nur sehr treffsicher, sondern auch eine Abwehrstütze.

Das Vertrauen

Wie Suter mit seinen Spielern umgeht, mag sich am Beispiel von Luka Maros zeigen. Dem Vize-Captain und Rückraumschützen war 2,5 Spiele lang nicht viel gelungen. Trotzdem stand er auch in Halbzeit 2 gegen Brasilien ständig auf dem Feld – und zeigte da mit fünf mitentscheidenden Treffern endlich, zu was er fähig ist. «Der Trainer hat mich draufgelassen», sagte Maros. «Das zeigt, dass er Vertrauen hat und mir die Chance gibt. Ich denke, ich konnte es ihm zurückgeben.» Er habe immer gewusst, sagteSuter dazu, «dass Maros zurückkommt. Ich vertraue ihm und wir brauchen seine Wurfkraft.»

Ein Jahr nach Holland sind die Schweizer wieder auf der Landkarte. Dazu brauchte es einen neuen Nationaltrainer und einen klaren Schnitt in der Zusammensetzung der Mannschaft. Der Yellow-Cup ist «nur» ein Länderturnier und noch ist keine Qualifikation für EM oder WM geschafft. Aber eines wurde bereits erreicht: Diese Mannschaft verdient viel, sehr viel Kredit. ()