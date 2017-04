Der unermüdliche Altmeister bleibt ein weiteres Jahr

Arunas Vaskevicius will weiter Spitzenhandball spielen und Pfadi wollte ihn sehr gerne behalten. Nur: Der sehr eng gewordene Finanzrahmen des Klubs erschwerte eine Lösung. Die Option auf eine einjährige Vertragsverlängerung mit Vaskevicius hatte Pfadi vor Monaten vorsorglich gekündigt. Diese Woche nun fand man sich zur Unterzeichnung. Vaskevicius bleibt eine weitere Saison und wird ausserhalb des Vereinsbudgets finanziert. Für beide Seiten ist die Verlängerung ein Gewinn.«Man hat auch am Mittwoch gesehen, was er wert ist», bemerkt Pfadi-Präsident Jürg Hofmann. Vaskevicius wehrte da beim 23:23 gegen den HSC Suhr Aarau in der zweiten Halbzeit zwölf Würfe ab. Noch immer ist der Litauer, der im August 44-jährig wird und seit Anfang Jahr zu fünfzig Prozent bei einem Klubsponsor in der Aufbereitung von Autos arbeitet, einer der Top-Torhüter der Nationalliga A. Auf ihn verzichten möchte Pfadi nicht. Zusammen mit Matias Schulz bildet er das wohl beste Duo der Liga.

Solange man fit ist und Spass an der Sache hat, spielt das Alter keine Rolle.Arunas Vaskevicius

«So lange man fit ist und Spass an der Sache hat, spielt das Alter keine Rolle», betont Vaskevicius. 2014 wurde er aus Altersgründen von den Kadetten verabschiedet, worauf er zu Pfadi stiess. «Und ich habe noch einige Ziele.» Dazu gehört ein erfolgreicher Saisonabschluss, sprich der Meistertitel. «Ich glaube, es ist etwas zu holen», meint der 180-fache Nationalspieler. «Wir müssen halt unsere Leistungen abrufen und kühlen Kopf behalten können.»

Vorbereitung auf Playoffs

«Eine wichtige Personalie» freut sich Trainer Adrian Brüngger, der stets die Qualitäten von Vaskevicius hervorgehoben hat. «Doch zuerst einmal müssen wir die laufende Saison zu Ende bringen.» In der steht heute Abend das letzte Spiel der Finalrunde auf dem Programm. In Schaffhausen treffen sich die Kadetten, der Leader und Titelverteidiger, und Pfadi zum Spitzenmatch. «Ein ideales Vorbereitungsspiel auf die Playoffs», sagt Brüngger. «Einen besseren Gegner kann man sich dazu nicht aussuchen.» Am Mittwoch in Aarau gab Linkshänder Pascal Vernier sein Comeback nach der Meniskusverletzung, die er sich Ende November im EHF-Cup gegen Göppingen zugezogen hatte. Vernier spielte in den Schlussminuten in der Defensive. Zu den Zuschauern gehörte Topskorer Roman Sidorowicz, dessen Knie geschont wurde. Mag sein, dass er heute aufs Feld zurück kehrt.

Gegner gesucht

Seit Mittwoch belegen die Kadetten und Pfadi definitiv die Plätze 1 und 2. Offen ist jetzt nur noch, gegen wen die beiden Topteams in den Playoff-Halbfinals spielen werden. Vor der letzten Runde ist der HC Kriens-Luzern auf Platz 3 gerückt – und wäre damit Pfadis Gegner. Wacker Thun liegt, bei klar besserem Torverhältnis, nur einen Punkt zurück. Die Aufgabe heute ist für beide ähnlich: Wacker spielt in Aarau und Kriens-Luzern beim BSV Bern.

Auf wen die Winterthurer treffen, spiele ihm eigentlich keine Rolle, meint Brüngger. «Eine Halbfinalserie ist so oder so hart.» ()