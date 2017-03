Die Hierarchie bleibt bestehen

Die Winterthurer wären die Einzigen gewesen, die vor Playoff-Beginn noch an der Hierarchie hätten rütteln können. Aber gestern vergaben sie die Gelegenheit, bis auf einen Punkt an die Kadetten heranzukommen, und damit die Hoffnung, vielleicht doch noch als Nummer 1 in die Playoffs steigen zu können. Nun aber liegen sie, vier Runden vor Schluss, mutmasslich uneinholbare fünf Punkte hinter dem Leader. Der Vorsprung auf Platz 3, den Wacker Thun hält, bleibt bei vier Punkten. Diese Reserve zumindest zu halten, gilt es im nächsten Match, am Samstag in Thun. Bleibt Pfadi am Ende der Finalrunde Zweiter, gehts wenigstens mit Heimvorteil in die Halbfinalserie.

Pfadi und die Kadetten hatten sich schon deutlich bessere, weniger zerfahrene Begegnungen geliefert als diese vor 1100 Zuschauern. «Die Intensität stimmte», bemerkte Pfadi-Trainer Adrian Brüngger. Wie immer, mag man beifügen. «Nicht aber die spielerische Klasse.» Das Level der Mannschaften bewegte sich allerdings noch spürbar über jenem der Schiedsrichter. Matchentscheidend waren deren Pfiffe jedoch sicher nicht.

«Unerzwungene Fehler»

Dass die Kadetten auch ihren zweiten Saisonauftritt in der Eulachhalle gewannen, hatte seine Richtigkeit. Sie waren die stabilere Mannschaft. Pfadi legte vielversprechend vor. Nach zwei Fehlversuchen endeten neun Angriffe in Serie mit Torerfolgen. Aus einem 0:2 wurde so eine 9:5-Führung. Nach einer Viertelstunde war jedoch Schluss mit dem offensiven Zauber. Ein halbes Dutzend Fehlpässe sowie nicht immer zwingende Würfe sorgten dafür, dass die Erfolgsquote markant schwand. Mit nur noch vier Toren aus 17 Angriffen lässt sich nichts gewinnen, vor allem nicht gegen die Kadetten.

Die Schaffhauser bestraften die, wie Brüngger sagte, «unerzwungenen, geschenkten Fehler» mit einigen Gegenstössen – und dem 13:18 zur Pause. Topskorer Gabor Csaszar erzielte sieben seiner acht Tore in der ersten Halbzeit und Torhüter Simon Kindle trumpfte mit bis dahin acht Paraden auf. Individuell lag der Unterschied in Halbzeit 1 – neben Pfadis Missgeschicken – in Csaszar und der Torhüterposition: Matias Schulz und Arunas Vaskevicius waren zusammen nur halb so erfolgreich wie Kindle, der auf diese Saison hin keinen Platz in Pfadis Kader gefunden hatte.

Die Winterthurer prallten ab der 15. Minute immer mehr an der stattlichen Abwehr der Kadetten ab. Die eigene Defensive liess etwas nach, was nicht zuletzt daran lag, dass Abwehrchef Michal Svajlen – nach einem Zusammenprall mit Lucas Meister nach 20 Minuten – das Feld mit blutendem Kopf verlassen musste.

Svajlens Wunde

Dem 13:18-Rückstand, dieser offensiv fahrigen zweiten Viertelstunde der ersten Halbzeit, rannten die Winterthurer bis zum Schluss nach. Erfolglos. Eine Steigerung ab der 40. Minute brachte sie immerhin wieder ins Spiel zurück. Ante Kuduz hatte zwischendurch eine schöne Serie und Roman Sidorowicz schoss fünf seiner sechs Tore nach der Pause – wobei beide, wie die meisten anderen Teamkollegen, insgesamt keine positive Bilanz vorzuweisen hatten. Endlich lief nun auch Pfadi erfolgreiche Konter. Und im Tor steigerte sich Vaskevicius herausragend: 13 Würfe waren nach der Pause seine Beute.

Ab der 31. Minute stand Svajlen, mit einem dicken Verband um die Stirn, wieder im Einsatz – in der Abwehr und teils gar am Kreis. In der Pause war ihm die Wunde an der Stirn mit acht Stichen genäht worden . . . «Er wollte unbedingt wieder spielen», sagte Brüngger.

«Am Einsatz fehlte es uns ohnehin nicht. Wir waren nicht weit weg von der Wende», durfte der Trainer feststellen. Ehe Fehl­würfe diese verhinderten. Den Schlusspunkt setzte Simon Kindle, indem er, bei abgelaufener Spielzeit, Kevin Juds Penalty parierte. Mit 17 Paraden war am Ende doch der Winterthurer im Tor der Schaffhauser der Mann des Abends. ()