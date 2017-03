Im Duett in eine neue Stadt

Erik Veje Rasmussen hiess jener Handballer, der Pfadi 1992 zum ersten Meistertitel führte. Sein Nachfolger aus dem Ausland war der grosse Jae-Won Kang. Spieler aus Ländern wie Norwegen, Griechenland, Island oder der Ukraine folgten. Aber aus Dänemark, wie einst Rasmussen, kam keiner mehr. Bis Jonas Langerhuus (24) letzten Sommer eintraf.

Über Rasmussen, seinen «Vorgänger», der mit einem Jahr Unterbruch seit 2003 Aarhus GF, einen Klub aus der Topliga des Landes, trainiert, spricht Langerhuus mit viel Respekt. Solchen hatte er sich in jungen Jahren auch selbst verschafft. Denn im Land des aktuellen Olympia­siegers galt der Linkshänder als grosses Talent. An der U18-EM 2010 in Montenegro war er zweitbester Skorer des Turniers – hinter seinem jetzigen Teamkollegen Kevin Jud. «Aber ohne Penalty­tore», ergänzt Langerhuus verschmitzt.

2,5 Jahre ohne Spiel

Später begann die Verletzungsmisere. Eine Schulteroperation und zuletzt schwerwiegende Probleme mit der Patellasehne warfen ihn weit zurück. «Es war wirklich schlimm mit dem Knie. Ich konnte nicht mehr richtig gehen und Treppen steigen», erinnert sich Langerhuus. «Mein Physiotherapeut sagte mir, ich könne nicht mehr Handball spielen.» Zweieinhalb Jahre lang machte er tatsächlich keinen Match mehr. Er kämpfte sich zurück und bestritt für Skanderborg, seinen Stammklub, bei dem er die Handballakademie besucht hatte, die letzten zwei Monate der vergangenen Saison. Er kam mit Pfadi ins Gespräch, tauchte für Probetrainings auf und liess sich für zwei Jahre verpflichten.

Es seien auch dänische Angebote vorhanden gewesen, sagt Lan­gerhuus. «Aber dort wussten alle von der Sache mit dem Knie und davon, dass ich so lange nicht gespielt hatte. Es war für mich wichtig, einen neuen Start zu machen», betont er. In einem Klub wie Pfadi, in dem die Vorgeschichte des 35-fachen Nachwuchsinternationalen nicht ständig präsent war.

Bereicherung für Yellow

Mit ihm übersiedelte seine Freun­din, die er bei Skanderborg kennen gelernt hatte, nach Winterthur: Nicoline Berthelsen, als aktuelle Topskorerin eine Bereicherung für Yellows NLA-Frauen, unterschrieb gleichsam für zwei Saisons. Ihre erste Ansprech­person in Sachen Winterthurer Handball war Jesper Holmris, der dänische Landsmann, Schweizer Frauen-Nationaltrainer und einstiger Spielertrainer von Yellows Männern. In der Gegend wäre nur noch Kreuzlingen infrage gekommen. «Yellow ist etwas besser», verglich die 21-jährige Rückraumspielerin. Und als der Klub eine Stelle finden konnte, war der Entscheid sowieso klar.

Nicoline Berthelsen arbeitet zu 60 Prozent. «Als Profi fände ich es langweilig», lächelt sie. Genaudas macht ihr Freund. «Für mich finde ich es gut so», kontert Lan­ger­huus. In der gemeinsamen Woh­nung in Oberwinterthur ister ­deshalb unter anderem fürs Abendessen zuständig. «Dänische Spezialitäten und viel Fleisch» stehen auf der Menükarte des 24-Jährigen, der erwägt, später mal die Polizeischule in Kopenhagen zu besuchen.

«Wir sind sehr freundlich empfangen worden», sagen beide. ­«Alle helfen, wenn man Probleme hat. Und alle sprechen Hochdeutsch mit uns.» Anderes war ­gewöhnungsbedürftig: «Das Training hier ist intensiver. Es wird nicht so viel Handball gespielt wie zu Hause», bemerken sie. Und der Boden in der Eulachhalle sei sehr hart. «In Dänemark spielen wir auf Parkett. Und dann kommst du hierher und es ist wie Beton», sagt Nicoline Berthelsen, die vorwiegend im linken Rückraum antritt. In den ersten Spielen habe sie ­wegen des Bodens Knieprobleme verspürt. «Jetzt hoffen wir auf die neue Halle . . .»

Die beiden Teams und die Stadt gefallen ihnen. Derzeit sind die zwei sympathischen Dänen auf der Suche nach einer anderen Wohnung, einer in der Nähe des Zentrums mit Abwaschmaschine sowie Waschmaschine in der Wohnung. Denn bei einem Sportlerpaar füllt sich der Waschkorb im Übermass.

Nicht mehr ans Knie denken

Jonas Langerhuus hat den Tritt wieder gefunden. Das Krafttraining im Sommer unter Goran Cvetkovic habe ihm viel gebracht, er lobt auch die Betreuung inder Physiotherapie. Und er ging «zwei- oder dreimal» zu Hans­ruedi Wipf in die Hypnose. Vor dieser Behandlung habe er «immer ans Knie gedacht», erklärt Langerhuus. «Jetzt nicht mehr.»

Trotz allem erlebte er einen ­zähen Einstieg bei Pfadi. Er hat-te im Sommer Rückenprobleme, musste Spritzen gegen die Schmerzen nehmen und konnte nicht spielen. «Das war etwas langweilig.» Und als er dann – ab Mitte September – endlich fit und einsatzfähig war, liefs ihm auf dem Platz nicht rund. Seine Aktionen waren nicht zwingend genug, er fällte nicht immer die richtigen Entscheidungen.

Sein erstes Tor in der Schweiz wird in Erinnerung bleiben, denn er hätte es besser nicht geschossen . . . Nur weil er am 25. September gegen St. Otmar einen Penalty versenkte, fiel auf, dass nicht er, sondern fälschlicherweise Roman Sidorowicz auf der Matchliste stand – was verbandsinterne Abklärungen zur Folge hatte.

Die Wende im Dezember

Das Heimspiel Anfang Dezember in Uster gegen den RTV Basel, als er sechs Tore erzielte und zu Pfadis bestem Spieler des Matchs erkoren wurde, brachte den Durchbruch. «Der Dezember lief mir sehr gut», kann er rückblickend feststellen. 33 Tore erzielte er in jenen sechs NLA-Spielen. Jonas Langerhuus deutete an, was er drauf hat. Sein Glanzstück waren die acht Tore (bei der Heimniederlage) gegen die Kadetten Schaffhausen. «Er ist in Form gekommen, als es ihn brauchte», erklärt Trainer Adrian Brüngger. Als Pascal Vernier verletzt ausfiel, «konnte er die Lücke schliessen und sein Potenzial zeigen». Allerdings müsse Langerhuus weiter «an seiner Verlässlichkeit und an soliden Aktionen arbeiten», meint Brüngger. «Aber dafür, dass er vorher so lange nicht gespielt hatte, ist seine Entwicklung gut.»

Langerhuus hat das Auge für die Mitspieler, Spielverständnis und ist stark in Durchbrüchen. Für die Weitwürfe sind andere im Team wie Ante Kuduz oder Sidorowicz zuständig. Auch bringt er einen anderen Spielstil als Vernier mit, was Pfadis rechten Aufbau unberechenbarer macht.

Der Monat Dezember, in dem Langerhuus Verantwortung übernehmen musste und seine Chance nutzte, ging allerdings mit dem Tiefpunkt Pfadis zu Ende: mit der Niederlage im Cup-Viertelfinal bei GC Amicitia Zürich. «Das war so schlecht», bedauert Langer­huus. «Wir hätten einfach nur gewinnen müssen.» Und weil Yellows Frauen am gleichen Abend in Thun scheiterten, wurde nichts aus dem gemeinsamen Auftritt des Paares am Cup-Final-Four in Sursee.

Der Zuschauerschock

In der laufenden Saison spielen die Winterthurerinnen um einen ordentlichen Abschluss und den Verbleib in der höchsten Liga. «Nächste Saison wollen wir wieder unter die Top 4», bemerkt ­Nicoline Berthelsen. Und Jonas Langerhuus freut sich auf seine ersten Playoffs als Aktivspieler. «Das macht viel mehr Spass», bemerkt er. «Kommen in den Playoffs eigentlich mehr Zuschauer als jetzt?», fragt er sich. Die wenigen Leute in den Schweizer Handballhallen – Thun ausgenommen – empfand er als «kleinen Schock». In Dänemark seien immer um die 1500 Leute da.

Voraussichtlich die Kadetten Schaffhausen, Wacker Thun und Pfadi werden in jenen Playoffs den Meister unter sich ausmachen. «Vielleicht», hofft Trainer Brüngger lächelnd, «ist es ja ein gutes Omen, dass wieder ein Däne bei uns spielt.» ()