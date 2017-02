Im entscheidenden Moment bereit sein

Letzten Samstag verbrachte Pfadi-Trainer Adrian Brüngger zu Hause. Via Internet-TV zog er sich den Cup-Halbfinal zwischen den Kadetten Schaffhausen und Wacker Thun zu Gemüte. Eigentlich war ja vorgesehen gewesen, dass er und seine Winterthurer Handballer an jenem Tag ebenfalls vor Ort in Olten sein würden. Doch dann kam das letzte Spiel des Jahres 2016 dazwischen: Pfadi flog bekanntlich im Viertelfinal in Zürich gegen Aussenseiter GC Amicitia aus dem Cup – und hatte gezwungenermassen das erste Februar-Wochenende spielfrei.

«Eine Niederlage wie diese führt dazu, dass man alles nochmals überlegt und analysiert», blickt Brüngger auf die Wochen nach dem Cup-Debakel zurück. Als Folge davon habe man «taktisch ein paar Sachen umgestellt». Dies betrifft die Offensive, in welcher der Trainer das grösste Steigerungspotenzial sieht. «Die Gegenstösse konsequenter laufen und im Positionsspiel den Ball länger halten und die Geduld haben, um eine klare Chance zu kreieren», beschreibt Brüngger.

Die Verletzten

Um das alles einüben zu können, steht nicht das ganze Kader zur Verfügung. «Es wäre schon schön, wenn wir mal ein paar Wochen lang konstant mit fast allen spielen und trainieren könnten», sagt Brüngger zur Absenzenliste.

Marcel Hess (Adduktoren) und Roman Sidorowicz (Knöchel) seien in der Genesung «sehr gut unterwegs» und in vielleicht zwei Wochen einsatzfähig. Pascal Vernier werde «allerfrühestens Ende März» zurückerwartet, Cédrie Tynowski könne «irgendwo Mitte April» wieder spielen. Beide Linkshänder wurden am Meniskus operiert, was rund vier Monate Pause nach sich zieht. Die Nachwuchsspieler Fabrizio Pecoraro und Dimitri Murri waren wegen Muskelproblemen «schon länger nicht mehr im Training». Immerhin zeichnet sich auf morgen Samstag das Comeback von Stefan Freivogel (Knie) ab. Auch Yannick Ott ist nach einer Hirnerschütterung allmählich wieder zurück.

Die Personalfragen

Zu den Personalien gehören auch die auslaufenden Verträge von Kreisläufer Filip Gavranovic (25), Rechtsaussen Oliver Scheuner (32) und Torhüter Arunas Vaskevicius (43). Gut brauchen könnte Pfadi alle drei. Allerdings gibt der sehr enge finanzielle Rahmen den Takt vor. «Man kann nur dort sparen, wo auch Geld frei wird», erklärt Brüngger. Gavranovic wisse, «dass es aufgrund der finanziellen Lage bei uns schwierig wird», sagt der Trainer. Mit Scheuner, dem «Ur-Pfader», der bisher 418 NLA-Spiele, am fünftmeisten überhaupt, bestritten hat, würden noch Gespräche geführt. «Wir möchten ihn so oder so im Verein halten», sagt Brüngger. Und Vaskevicius sei ein Spieler, «den man immer unbedingt behalten will». Aber es gilt die Vorgabe: «Entweder man kann es sich leisten oder nicht.»

Nicht leisten kann sich Pfadi ein Verpassen der Playoffs. Die Reserve auf den 5. Platz, den der BSV Bern belegt, beträgt neun Punkte. Eine solche Marge muss in den zehn Partien der Finalrunde verteidigt werden können.

Die Anwärter

Die Berner, sechs Punkte hinter den viertplatzierten Thunern, steigen als Aussenseiter ins Playoff-Rennen. Ihnen fehlen Spielmacher Uros Mitrovic, der sich erneut an der Schulter operieren lassen musste, und Abwehrstütze Samuel Röthlisberger (Rücken). «Wenn sie noch etwas bewegen wollen, dann muss es gleich von Beginn weg sein», sagt Brüngger.

Sein Pfadi war Ende August mit einer 24:25-Niederlage in Gümligen in die Meisterschaft gestartet. Auswärtsspiele gegen den BSV Bern seien «immer offen» gewesen, erinnert sich Brüngger. «Es macht nicht den Eindruck, dass es wegen unserer Verletzten diesmal völlig anders wird.»

Die Fortsetzung folgt am Mittwoch mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger Suhr Aarau. Am Samstag darauf trifft Pfadi, wenn Wacker in der Eulachhalle antritt, auf den Cupsieger, den Brüngger «in diesem Jahr als besonders gefährlich» einstuft. «Wenn alle gesund sind, ist Wacker fast der Favorit auf den Titel.» Ohnehin sei alles «relativ offen». Wie sich die Kadetten, die mit vier Punkten Vorsprung auf Pfadi in die Finalrunde stiegen, nach dem Trainerwechsel entwickeln, bleibt abzuwarten. Und der HC Kriens-Luzern hat gemäss Brüngger «ein Kader, mit dem er jeder Mannschaft gefährlich werden kann».

Aus Schaffhausen, Winterthur, Kriens und Thun müssten nach aktuellem Ermessen die Playoff-Halbfinalisten kommen. «Wenn wir halbwegs komplett in eine Polayoff-Serie gehen können, haben wir realistische Chancen», denkt Brüngger.

Angesichts des stattlichen Vorsprungs auf Platz 5 benutzt Pfadi die Finalrunde verständlicherweise als Vorbereitung auf die Playoffs. «Wir müssen diese Zeit nutzen, um im entscheidenden Moment unsere Leistung auf den Platz bringen zu können», betont Brüngger. Erst im Mai wird abgerechnet. Anders als in früheren Jahren will man bei Pfadi diesmal bereit genug sein. ()