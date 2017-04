Kasapidis kehrt zu Pfadi zurück

Zwei Jahre lang wohnte Mathias Kasapidis in Kopenhagen und spielte im Süden Dänemarks fürs Team Sydhavsörne in der zweithöchsten Liga des Landes. Ende Mai zieht er zurück in die Schweiz. «Ich hätte mir auch gut vorstellen können, länger in Dänemark zu bleiben», sagt der 30-Jährige. Er entschied sich für Pfadi, für eine, wie er sagt, «spannende Möglichkeit mit grossem Potenzial».

Kasapidis wird in der NLA spielen und die U13-Junioren trainieren. Zugleich hilft ihm der Klub bei der Suche nach einer Teilzeitstelle im kaufmännischen Bereich. Er schliesst nicht aus, «auch auf längere Sicht Trainer zu sein». Sein Vertrag ist vorerst auf ein Jahr befristet.

Er gilt als abwehrstarker und solider Kreisläufer. Die Einsatzzeiten in der Offensive dürfte er sich nächste Saison vor allem mit Marcel Hess teilen. Der Captain und NLA-Rekordspieler, eigentlich ein Linksaussen, ist in letzter Zeit immer häufiger am Kreis angetreten. Das wird in Zukunft eher noch mehr der Fall sein. Michal Svajlen, eine weitere Alternative als Kreisläufer, ist durch seine Aufgabe als Abwehrchef stark genug belastet – zumal aufgrund seiner Knieprobleme. Und der junge Dimitri Murri dürfte wie bisher im NLA-Team mittrainieren und hauptsächlich in der NLB antreten.

Kasapidis kehrt nach vier Jahren an seine alte Wirkungsstätte zurück. Er spielte seit den U19-Junioren bei Pfadi, bestritt drei Saisons bei Yellow, gehörte ab 2008 zum NLA-Team der Pfader und wechselte 2013 zum HSC Suhr Aarau.

Am Samstag steht seinem Team Sydhavsörne das wohl letzte Meisterschaftsspiel bevor. Der Tabellenvierte braucht einen Heimsieg sowie zusätzliche Schützenhilfe eines Absteigers, um im letzten Moment noch auf Platz 3, der zu Aufstiegsspielen berechtigt, vorzustossen. Am Dienstag folgt ein Cupmatch, der Kasapidis’ Abschiedsauftritt sein dürfte.

«Ich freue mich auf die nächste Saison», betont er. Seinen langjährigen Klub habe er in den letzten Jahren immer mitverfolgt. «Pfadis Fanionteam hat sich stark entwickelt», sagt er.

Nachfolge für Gavranovic

Kasapidis ersetzt Filip Gavranovic, dessen Vertrag ausläuft. Den 25-jährigen Kroaten können sich die Winterthurer, die nach einem strikten Sanierungsplan arbeiten, nicht mehr leisten. Aus sportlicher Sicht gäbe es keinen Grund ihn ziehen zu lassen. Mit Gavranovic, der vor zwei Jahren aus Bregenz kam, hat sich Pfadis Kreisspiel spürbar gebessert. Für den Rest der Ende Saison fällt er wegen einer Knöchelverletzung aus. ()