Maros gibts wieder im Doppelpack

«Nein», lächelt Luka Maros, er habe seinen älteren Bruder im Nationalteam nicht vorstellen müssen. «Es kennen ihn ja alle. Und er kennt alle.» Ab Dienstag in Magglingen befanden sich Luka, 22-jähriger Rückraumschütze, und Filip, 25-jähriger Spielmacher, zum ersten Mal gemeinsam an einem Zusammenzug des Nationalteams. Heute Abend im Startspiel des Yellow-Cups gegen die Slowakei könnten sie erstmals Seite an Seite im Schweizer Dress auftreten. «Eine schöne Sache», freut sich Luka, «und für uns beide schon sehr speziell.»

Luka, vor vier Jahren Debütant und inzwischen bei 14 Länderspielen, zählt zum Stamm derNationalmannschaft. Filip, einst Internationaler im U17, U19 und U21, steht erstmals im A-Team. Er habe sich «sehr gefreut über das Aufgebot» von Nationaltrainer Michael Suter, sagt der aktuelle Topskorer von Pfadi Winterthur. «Ein Highlight und dazu noch in der Eulachhalle und am Yellow-Cup, den ich immer verfolgt habe.» Das Aufgebot sei «ein Zeichen, dass ich im letzten halben Jahr ein paar Sachen richtig gemacht habe. Jetzt muss ich meine Leistungen in den Trainings und Spielen auch beweisen», meint Filip. «Er hat es sich verdient», freut sich Luka über die Premiere seines Bruders. Dieser sei, wieLuka gegenüber Handball.ch unlängst erklärt hat, «früher, zu Juniorenzeiten und auch bei GC in der ersten Mannschaft, immer mein Vorbild» gewesen.

Ivano auf dem Matchblatt

Filips handballerisches Vorbild trug einen anderen Namen: Ivano Balic, der geniale Spielmacher aus Kroatien. Als er 2004 am Fernseher sah, wie Kroatien, das Heimatland der Eltern, in Athen Olympiasieger wurde, war für Filip klar: Handball musste es sein, und er begann bei Dübendorfs Junioren mit dem Training. Die Spiele und Tricks von Balic habe er sich auf Youtube «bis zum Umfallen» angeschaut. Bei GC erhielt er den Spitznamen Ivano, was irgendwie den Weg in die Datenbank des SHV fand. Noch immer wird er deswegen auf den NLA-Matchblättern als Filip Ivano Maros aufgeführt . . .

Im Sommer 2013 trennten sich die Handballwege der beiden Brüder, als Filip von GC Amicitia zu den Lakers Stäfa und Luka zu Pfadi stiess. Zwei Jahre später zog Luka zu den Kadetten Schaffhausen weiter – und Filip wechselte zu Pfadi. In Winterthur hat Filip, der an der ZHAW Betriebsökonomie studiert, unlängst bis Sommer 2019 verlängert. Ein Jahr vorher läuft Lukas Profivertrag bei den Kadetten aus. Dann könnte seine Zeit reif für die Bundesliga sein. «Der nächste Schritt und das, was ich machen möchte», erklärt Luka, der sich in der Champions League mit 37 Toren nachhaltig präsentiert hat. Bundesligaklubs haben ihr Interesse angemeldet, ein konkretes Angebot liege noch nicht vor, sagt der 1,96 m grosse Rückraumschütze. «Er hat das Potenzial und den Body», traut ihm nicht nur Bruder Filip einen Wechsel in die weltbeste Liga zu.

«Ein Maros wäre schon genug. Jetzt sind es wieder zwei», sagt Filip scherzend zur Wiedervereinigung im Nationalteam. Die Zimmereinteilung wurde wegen der Maros-Doppelbesetzung nicht gleich umgekrempelt. Er könne Manuel Liniger «doch nicht alleine lassen», schmunzelt Luka. Er bleibt ebenso wie Filip, der sich mit Cédrie Tynowski das Zimmer teilt, beim Klubkollegen.

Der einzige Neuling

Im Januar-Zusammenzug ist Filip Maros der einzige Länderspiel-Neuling und zugleich der einzige «klassische» Regisseur, zumal Andy Schmid verzichtet. Der Winterthurer Simon Kindle, der künftig für die Kadetten im Tor steht, und Simon Getzmann, Rechtsaussen des BSV Bern, kehren nach längerem Unterbruch ins Nationalteam zurück. Schmid pausiert wegen seiner Belastung bei den Rhein Neckar Löwen, der Stäfner Pascal Vernier (Pfadi) sowie die Thuner Nicolas Raemy und Lenny Rubin fallen aus. Liniger, der 210-fache Internationale aus Winterthur, ist wegen einer Bauchmuskelverletzung fraglich.

Der Yellow-Cup und eine Woche darauf das Dreiländerturnier in Wien sollen weitere Schritte in der Entwicklung von Suters junger Mannschaft sein. «Wir wollen ans Spiel gegen Deutschland anknüpfen», nimmt sich Luka vor. Damals, beim denkwürdigen 22:23 im November im Hallenstadion, war er noch der einzige Maros auf dem Feld. ()