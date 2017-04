Pfadi kann Verpasstes nachholen

«Das Vorgeplänkel ist vorbei. Es ist an der Zeit, dass es losgeht», freut sich Marcel Hess auf die Playoffs, die in den letzten Jahren nie so richtig Pfadis Spezialität waren. «Wir müssen zum richtigen Zeitpunkt Topleistungen abrufen», sagt der Pfadi-Captain, der heute vor seinem 497. NLA-Spiel steht. «Unser Potenzial ist vorhanden – das ist klar. In der Breite und Qualität sind wir besser aufgestellt als Kriens.»

Das stimmt. Nur blieb in einer Saison, in der Pfadi grundsätzlich guten Handball bot, bisher jeglicher Lohn aus: Die Gruppenphase des EHF-Cups wurde (gegen Titelverteidiger Göppingen) verpasst. Das Final-Four-Turnier im Cup fand wegen der peinlichen Viertelfinalniederlage gegen GC Amicitia ohne Pfadi statt.

Die Winterthurer schlossen die Finalrunde auf Platz 2 ab, acht Punkte vor Kriens-Luzern. Sie sind favorisiert, wobei der HCK als stark einzustufen ist, einen überdurchschnittlichen Rückraum besitzt, in Paul Bar einen soliden Torhüter und in Fabio Baviera einen Kreisläufer hat, der gemäss Hess «eine hervorragende Saison» bestreitet. Wegweisend für beide Seiten wird die Abwehrleistung sein.

Mehr Varianten

«Wir sind ein Stück unberechenbarer als in den Jahren zuvor und können von allen Positionen aus Gefahr entwickeln», erklärt Trainer Adrian Brüngger. Früher sei der Rückraum oft von Roman Sidorowicz abhängig gewesen. Inzwischen seien auch Filip Maros, Ante Kuduz, Jonas Langerhuus oder Pascal Vernier gefährlich. In der Defensive verhalte man sich «im 6-0 und 3-2-1 sattelfest. Wir können variieren und das System auch während eines Spiels wechseln», meint Brüngger. «Wir haben uns seit Januar nochmals entwickelt und sind bereit für das, was kommt.»

Die Personallage ist deutlich entspannter als während der Saison. Statt ein halbes Dutzend fehlen nur zwei Spieler. Das Comeback von Rechtsaussen Cédrie Tynowski nach dessen Meniskusverletzung naht. «Wir werden kurzfristig entscheiden», erklärt Brüngger, wann es stattfinden soll. Die Knöchelverletzung von Filip Gavranovic schwächt das Kreisspiel. Der Kroate könnte möglicherweise in der allfälligen Finalserie, die am 13. Mai beginnt, spielen. «Aber», schränkt Brüngger ein, «wir sind jetzt nicht in der Position, um an den Final zu denken.»

Sieben Serien, ein Sieg

Denn zuerst muss die erste Hürde bewältigt werden. In den Playoffs haben die Winterthurer einiges gutzumachen. In den letzten zwei Jahren sind sie nie über den Halbfinal hinausgekommen, obwohl sie – wie jetzt auch – den Heimvorteil besessen hatten. 2015 kostete der Cupsieg zu viel Substanz, wovon Aussenseiter St. Otmar profitierte. 2016 war Wacker Thun (wie schon 2012) mit einem 1:3 Endstation.

Pfadi und die Kadetten sind die einzigen Mannschaften, die seit der Wiedereinführung der Playoffs 2011 stets dabei waren. Von sieben Serien haben die Winterthurer allerdings nur eine gewonnen: 2014 den Halbfinal gegen den überforderten BSV Bern. Zu vier dieser sechs Playoff-Niederlagen waren sie mit Heimvorteil angetreten. Pfadi, seit 2010 wieder ein Schweizer Spitzenklub, spielt in dieser Saison also durchaus auch um den Nachweis, in der Meisterschaft im richtigen Moment bei den grossen Spielen tatsächlich vollumfänglich bereit zu sein.

Das ist der eine Teil der Statistik vor dem Playoff-Halbfinal 2017. Der andere: Von den letzten 13 NLA-Treffen mit dem HC Kriens-Luzern haben die Winterthurer zwölf gewonnen. Der einzige Taucher in dieser Spanne war das 25:27 Mitte November in Kriens, die letzte Heimniederlage geschah am 1. März 2014.

So viel zur Vorgeschichte. Heute beginnt alles bei null. Oder wie sagt doch Brüngger: «Die Statistik schiesst keine Tore und sie ver­hindert auch keine.» ()