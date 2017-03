Pfadi schafft die Vorentscheidung

Drei Partien stehen den Winterthurern in der NLA-Finalrunde noch bevor, sechs Punkte beträgt mittlerweile die Reserve auf den 3. Platz, den weiterhin Wacker Thun hält. Dank ihres Sieges am Samstag in Thun, dem ersten dort seit zwei Jahren, festigten sie die Chance, als Nummer 2 in die Playoffs steigen zu können. Die Thuner dagegen laufen Gefahr, noch hinter den HC Kriens-Luzern auf den 4. Platz zurück zu fallen.

Beide Teams traten nicht in Bestbesetzung an, beide überzeugten mit einer defensiv starken Leistung, in die auch die Torhüter inbegriffen waren. Die Winterthurer prägten die an Toren arme erste Halbzeit und gingen verdientermassen mit einer 11:9-Führung in die Pause. Dann aber brachten sie aus den folgenden 18 Angriffen nur vier Treffer fertig. Das gewohnt kampfstarke Wacker wendete deshalb die Partie und lag in der 48. Minute 17:15 vorne.

18:16 für Thun stand es vier Minuten später - ehe Pfadi das Momentum nun auf seine Seite zwang. Entscheidend war die markant gestiegene Effizienz im Abschluss. Mit sechs Toren in Serie gingen die Winterthurer bis Anfang der 60. Minute 22:20 in Führung. Wichtigster Skorer in dieser Phase war Ante Kuduz, der drei Tore erzielte und bei zwei weiteren die Vorarbeit geleistet hatte. Zuvor war ihm, wie dem gesamten Rückraum, nicht viel gelungen.

"In den letzten zehn Minuten hatten wir die Coolness, um dieses knappe Spiel noch gewinnen zu können", freute sich Trainer Adrian Brüngger. "Das war ein wichtiger Sieg."

(landbote.ch)