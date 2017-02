Pfadi setzt ein weiteres Zeichen

Eine Nebenerscheinung dieses ebenso klaren wie verdienten Erfolgs in Luzern war, dass sich Pfadi nun bereits definitiv für die Playoffs qualifiziert hat. Aber daran war seit Beginn der Finalrunde eigentlich nicht zu zweifeln gewesen.

Mit den vier Siegen in den vier Meisterschaftsspielen der zweiten Saisonhälfte vergrösserten die zweitplatzierten Winterthurer vielmehr auch die Differenz zu potenziellen Playoffgegnern: Wacker Thun liegt bereits sieben Punkte zurück, der HC Kriens-Luzern deren acht. Beide sind gegenüber Pfadi ein Spiel in Verzug. Mittlerweile kann gar wieder Platz 1, den die Kadetten Schaffhausen halten, ins Visier genommen werden.

Die Vorentscheidung gestern Abend in Luzern fiel, als Pfadi vom 2:2 auf 8:2 erhöhen konnte. Dem HC Kriens-Luzern war zwischen der 4. und 18. Minute kein Tor gelungen. Schuld daran waren die starke Verteidigung und vor allem auch Torhüter Matias Schulz, der mit zehn Paraden, inklusive einem gehaltenen Penalty, eine brillante erste Halbzeit hinlegte. Letzte Woche gegen Thun hatte Arunas Vaskevicius aufgetrumpft. Gestern spielte Schulz durch und schaffte das Gleiche. Auf der Torhüterposition hat Pfadi einiges zu bieten.

Die Winterthurer überzeugten mit ihrer Defensive, in der Captain Marcel Hess sein Comeback gab, und einem effizienten Angriff. Kreisläufer Filip Gavranovic war sehr treffsicher. Immer besser in Fahrt kamen die Rückraumschützen Roman Sidorowicz und Ante Kuduz, der - weil Pascal Vernier und Jonas Langerhuus verletzt fehlten - als Rechtshänder im rechten Aufbau antrat und seine Aufgabe gut löste. Den Schlusspunkt bot Rechtaussen Joël Tynowski (22), der knapp fünf Jahre nach seinem letzten NLA-Einsatz, mit einem Fliegertor das 33:22 erzielte. Insgesamt setzte Pfadi in diesem Spitzenspiel bezüglich Playoffs ein deutliches Zeichen.

