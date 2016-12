Pfadi wirft sich selbst aus dem Cup

Das hätte nie passieren dürfen. Da schieben die Winterthurer allerlei Ungemach der ersten Halbzeit zur Seite und führen bis zur 42. Minute 21:15. Dann aber bringen sie es tatsächlich nicht fertig, diesen Viertelfinal sicher nach Hause zu bringen.

Wie nur konnte es so weit kommen? Erstens hörten die Winterthurer nach dem 21:15 auf mit dem Toreschiessen. Von den folgenden 13 Angriffen blieben elf ungenutzt. Simon Schelling, gewiss der erfolgreichste der drei eingesetzten Torhüter des Abends, hielt ein paar Bälle. Zweimal vergab Cédrie Tynowski klare Chancen, zweimal flogen Versuche von Filip Gavranovic bei schnellen Anspielen über das leere Tor. Und gegen Ende mussten sich selbst die zuvor überragenden Werfer Filip Maros und Roman Sidorowicz Ballverluste zuschreiben lassen. Zweitens erzielte Pfadi während dreier Überzahlphasen der zweiten Hälfte kein Tor. Drittens durfte Linkshänder Manuel Frietsch, Anfang Saison von Balingen gekommen, plötzlich reihenweise Tore aus dem Zürcher Rückraum schiessen. «Er hat uns abgeknallt», umschrieb Pfadi-Trainer Adrian Brüngger. Mit seinem siebten Treffer der zweiten Halbzeit verkürzte Frietsch in der 50. Minute auf 22:23.

Daraufhin wendete GC Amicitia den Match auf 25:23 und rettete sich über die Zeit. Mit einer offenen Deckung erhielt Pfadi drei Sekunden vor Ende am eigenen Kreis nochmals den Ball. Das Unterfangen, den Ausgleich und wenigstens die Verlängerung zu schaffen, war jetzt aussichtlos.

Niedergeschlagen

Pfadi, als klarer Favorit angetreten, bezog eine der schwersten Niederlagen der Ära Brüngger, weil sie ebenso überraschend wie unnötig war. Die Zürcher steckten nie auf und legten eine überzeugende zweite Hälfte hin. Ohne die Leistung von GC Amicitia schmälern zu wollen: Schuld am Resultat war vor allem Pfadi selbst, das mit einem scheinbar sicheren Rückstand im Rücken die Konzentration verlor, sich die Butter vom Brot nehmen liess und nun nicht dabei ist, wenn am ersten Februar-Wochenende am Final Four in Olten der Cupsieger erkoren wird.

Die Begegnung hatte schon zäh begonnen. Die Verteidigung fand den Zugriff nicht richtig. Die Quote im Angriff war eher lamentabel, jene in Gegenstössen sollte bis zum Schluss so bleiben. Beim 10:6 für die Zürcher kam Filip Maros als Pfadis Regisseur aufs Feld. Der Neu-Nationalspieler wendete die Partie mit seinen fünf Treffern bis zur Pause eigenhändig. Mit gleich vielen Toren aus sechs Versuchen brillierte genauso Sidorowicz. Pfadi überwand die Startbaisse und ein paar lächerliche Entscheide der Schiedsrichter und schien alles im Griff zu haben. Erst recht in den Minuten nach der Pause, als die Gäste bis zu jenem 21:15 vorlegten. «Wir hätten das nie aus den Händen geben dürfen», bedauerte Brüngger. Er war niedergeschlagen. «Extrem bitter», sagte er und machte sich mit hängendem Kopf auf Richtung Garderobe.

Nur noch ein Ziel

Und so wird aus einer grundsätzlich ansprechenden ersten Saisonhälfte eine missglückte. Die Winterthurer haben die Qualifikation für die Gruppenphase des EHF-Cups verpasst, was anhand des Gegners, Titelverteidiger Göppingen, gewiss verkraftbar war. Das Scheitern gestern besitzt eine ganz andere Dimension. Pfadi schied gegen eine Mannschaft aus, die nicht annähernd das gleiche Spielerpotenzial besitzt. Es verlor der Zweite der Tabelle gegen einen Klub aus der Abstiegsrunde, der sich in der Saalsporthalle, mit der Ambiance eines Kühlschranks, ausgelassen über seinen Coup freuen durfte.

Pfadi bleibt nach dem Cup-Debakel nur noch ein (schwierigeres) Saisonziel: die Playoffs so zu bestreiten, dass diese als Erfolg gewertet werden dürfen. Was eigentlich nur mit dem Titel möglich ist. ()