Pfadi zahlt hohen Preis für Yellow-Cup

Das letzte Spiel des 45. Yellow-Cups am Sonntag in der Eulachhalle brachte der Schweizer Nationalmannschaft den ersten Turniersieg seit 2009 ein. Für Pfadi Winterthur dagegen hatte der Sieg über den Olympia-Viertelfinalisten Brasilien bekanntlich schmerzhafte Folgen.Rechtsaussen Cédrie Tynowski verletzte sich bei einem schnellen Anspiel am Knie. Inzwischen ist er operiert worden, der Meniskus musste genäht werden. «Er wird etwa drei Monate fehlen», bedauert Klubtrainer Adrian Brüngger. Das heisst: Tynowski kann frühestens für die Playoffs wieder einsatzbereit sein.

Tynowski erlitt eine ähnliche Verletzung wie Pascal Vernier, der sich am 20. November im EHF-Cup gegen Göppingen verletzte und letztes Wochenende an den Stöcken gehend beim Yellow-Cup zuschaute. Weil Vernier und Tynowski ausfallen, hat Pfadi derzeit nur zwei Linkshänder im Team: Aufbauer Jonas Langerhuus und Flügel Oliver Scheuner. Aus dem NLB -Team drängt sich kein Ersatz auf, zumal Joël Tynowski, Cédries älterer Bruder, wegen einer Schulterverletzung diese Saison noch kein Spiel bestritten hat und es, gemäss Brüngger, «gemächlich angehen lassen muss». Pfadi werde sich umschauen, was auf dem Spielermarkt möglich sei. Wobei klar ist: Die finanziellen Möglichkeiten sind sehr beschränkt.

Brüngger übrigens musste sich die Verletzungen seiner beiden Leistungsträger von der Tribüne aus ansehen. Der Brasilien-Match war das einzige Spiel des Yellow-Cups, das der Pfadi-Trainer vor Ort miterlebte; zuvor war er mit der Familie in den Skiferien.

Roman Sidorowicz, im Nationalteam Rückraumschütze und Spielmacher, konnte die Auszeichnung für den attraktivsten Spieler des Yellow-Cups nur humpelnd entgegen nehmen. Gegen Brasilien hatte er Bänderrisse im rechten Fuss erlitten. Rund sechs Wochen fällt er deshalb aus, womit er zum dritten Mal in dieser Saison eine Verletzungspause einlegen muss.

Test gegen Bundesligisten

Dieses Wochenende tritt die Schweiz – mit Pfadis Michal Svajlen, Marvin Lier und Filip Maros – in Wien zu Länderspielen gegen Tschechien und Österreich an. Am Montag wird in Winterthur wieder der «normale Trainingsrhythmus» aufgenommen.

Da Pfadi schmählich im Cup-Viertelfinal gescheitert ist, beginnt der zweite Saison nicht bereits am 4./5. Februar mit dem Final-Four-Turnier, sondern erst am 11. Februar mit der NLA-Finalrunde und dem Auftritt beim BSV Bern.

Am 28. Januar testen die Winterthurer gegen den österreichischen Spitzenklub HC Hard. Am 31. Januar folgt das Vorbereitungsspiel gegen den Bundesligisten TVB Stuttgart, der vom ehemaligen Pfadi-Spielertrainer Markus Baur geführt wird. Beide Partien finden auswärts statt. «Wir suchen noch einen Testspielgegner», bemerkt Brüngger, «für das unerwartet freie erste Februar-Wochenende...» ()